Barcellona: un mese di lezioni, incontri ed appuntamenti con il fumetto

Aprile e maggio si preannunciano mesi scoppiettanti per gli amanti dei fumetti, visto l’avvicinarsi dei 35 anni di Fumettomania Factory APS, associazione barcellonese attiva nella sensibilizzazione e promozione del linguaggio del fumetto.

Lezioni sui grandi classici del fumetto all’UTE

Per l’occasione, l’associazione proporrà ad aprile quattro lezioni dedicate a tre graphic novel e a una serie italiana, tutte accomunate dall’anno di pubblicazione, il 1986, e dall’impatto che hanno avuto sulla percezione del fumetto come lettura non soltanto relegata alle generazioni più giovani, ma adatte anche a un pubblico adulto.

I quattro incontri vedranno protagoniste le opere a fumetti:

Maus di Art Spiegelman;

Il Ritorno del Cavaliere Oscuro di Frank Miller;

Watchmen di Alan Moore e Dave Gibbon;

e l’italiano Dylan Dog di Tiziano Sclavi e AA.VV.

Gli incontri relativi a tali opere si terranno ogni mercoledì dalle ore 16 alle 17, all’Università della Terza Età (UTE) di Barcellona P.G., guidata dalla Rettrice Tanina Caliri.

Sarà l’arch. Mario Benenati, presidente di Fumettomania, a condurre i presenti in un viaggio tra le vignette delle opere, veri capolavori del fumetto mondiale. Potranno partecipare anche i non iscritti all’UTE, fino a esaurimento posti.

Gli studenti della “Bastiano Genovese” incontrano Sergio Algozzino

Il 23 e il 30 aprile gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Bastiano Genovese” dialogheranno con Sergio Algozzino, autore del romanzo a fumetti La fabbrica onirica del suono, nell’ambito del progetto di lettura “La Musica, come metafora dell’evoluzione della società”. Sarà l’occasione perfetta per le cinque classi di studenti di seconda media di confrontarsi con l’autore.

Approfondimenti online e Patti Comics 2026

Intanto continuano gli approfondimenti speciali sul magazine online dell’associazione, dedicati a “Modesty Blaise, la principessa”, a Bat-Man, personaggio iconico della DC Comics, al fantascientifico Dan Dare-Pilota del futuro. Fumettomania guarda anche al passato e alla conservazione di contenuti preziosi: continua la ripubblicazione di centinaia di articoli dell’archivio di Fumetti di Carta di Orlando Furioso.

Il 14 maggio, per i 35 anni dell’associazione, il direttivo e il Comitato scientifico dell’Associazione stanno già sottoponendo a Benenati una serie di opzioni; mentre è già ufficiale che il 13 e 14 giugno l’associazione parteciperà al Patti Comics 2026, il festival del fumetto e della cultura pop. Il manifesto dell’edizione 2026, realizzato dall’autrice palermitana Giulia Adragna, richiama l’immaginario della community di appassionati che si raggruppa nella cornice della città di Patti, circondata dal suo mare stupendo, sottolineando il carattere creativo e inclusivo della manifestazione.

Il viaggio di Fumettomania continua, per tracciare la rotta per il futuro.