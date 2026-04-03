Barcellona, interruzione erogazione idrica per giorno 9 aprile

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto avvisa anticipatamente che giorno 9 aprile 2026, a causa di un intervento urgente programmato di riparazione della condotta Centrale di Via San Giorgio a ridosso del Torrente Idria, il servizio idrico sarà temporaneamente interrotto.
Le zone interessate dall’interruzione, che si protrarrà dalle ore 08:00 fino al completamento dei lavori, saranno le seguenti: Via Risorgimento, Via Dei Mille, Zona Fornace, Panteini, S. Anna, Carmine, Via Gesù e Maria.
La normale erogazione dell’acqua potabile dovrebbe essere ripristinata già in tarda serata secondo quanto comunicato.