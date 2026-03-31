Barcellona P.G. e Milazzo: controlli straordinari dei carabinieri nel fine settimana

Nell’arco del fine settimana appena terminato, i Carabinieri delle Compagnie di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto hanno svolto una serie di servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati a incrementare la sicurezza percepita, soprattutto nelle ore notturne e nei luoghi di maggiore aggregazione.

Nell’ambito delle numerose attività svolte, sono stati controllati più di 250 veicoli e quasi 400 persone, contestando anche diverse violazioni al Codice della Strada per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni. Difatti, le irregolarità rilevate hanno comportato la decurtazione dalle patenti di guida di circa 200 punti complessivi, mentre 12 sono stati i mezzi sequestrati e uno è stato sottoposto a fermo amministrativo. Per quanto concerne i reati connessi con la circolazione stradale, i militari dell’Arma hanno poi deferito 8 persone all’Autorità giudiziaria, di cui 6 risultate alla guida in stato di alterazione (2 per l’assunzione di alcol e 4 per stupefacenti), una per essersi rifiutata di sottoporsi all’accertamento del suo stato di alterazione alla guida e un’altra “inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”.

Invece, in relazione alle attività finalizzate a contrastare la diffusione delle sostanze stupefacenti, 15 sono state le persone – di età compresa tra 22 e 48 anni – segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntori di sostanze stupefacenti, in quanto trovate in possesso di modiche quantità di hashish e crack detenute per uso personale, che sono state comunque sequestrate e saranno inviate ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le relative analisi di laboratorio.

In tale quadro, in vista delle imminenti festività pasquali, i Carabinieri continueranno a intensificare in tutta la provincia i servizi e i pattugliamenti – soprattutto nelle zone della movida, che interessano i territori del Mamertino e del Longano, ove si registra la maggiore aggregazione giovanile – con l’intento di prevenire ogni forma di violenza ed evitare la commissione di gravi reati.