Missione compiuta a New York: il successo dei giovani ambasciatori del “Medi”

Si è conclusa con entusiasmo e grande soddisfazione l’esperienza americana degli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Medi”, protagonisti anche per l’anno 2025/2026 del prestigioso progetto National High School Model United Nations.

Un appuntamento ormai consolidato per l’Istituto, che dal 2012 porta avanti con successo un percorso di eccellenza formativa a respiro internazionale.

L’incontro con Kamala Harris

Momento particolarmente significativo è stato l’evento inaugurale presso l’Hotel Hilton, dove i ragazzi hanno assistito all’intervento della vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris. Un incontro di grande valore simbolico e formativo, che ha dato avvio ai lavori con forte impatto emotivo e istituzionale.

Protagonisti al Palazzo di Vetro e nelle strade della Metropoli

Dal 12 al 19 marzo, trentadue studenti delle quarte classi dei diversi indirizzi liceali si sono trasformati in veri delegati delle Nazioni Unite. Non semplici osservatori, ma partecipanti attivi di una simulazione diplomatica che richiede preparazione, spirito critico e capacità di negoziazione.

Guidati dalla formatrice Chiara Maio e accompagnati dalle docenti Maria Eva Russo e Leyla Recupero Trovato, gli studenti hanno dimostrato competenze avanzate in ambito linguistico, diplomatico e strategico, affrontando con serietà e determinazione le dinamiche complesse del confronto internazionale.

Accanto all’impegno accademico, il viaggio ha offerto anche un ricco programma culturale. I partecipanti hanno visitato alcuni de i luoghi più iconici della città: dal MoMA all’Empire State Building, dalla Statua della Libertà al Memorial delle Twin Towers e alla vivace Times Square.

Un percorso che ha unito apprendimento e scoperta, contribuendo a una crescita personale e culturale completa.

Un percorso di alta formazione

L’iniziativa, sostenuta dalla Dirigente Scolastica Ester Elide Lemmo e coordinata dalla referente Maria Anversa Grasso, si conferma come un pilastro dell’offerta formativa dell’Istituto. Un progetto che punta a formare cittadini consapevoli, aperti al mondo e pronti ad affrontare le sfide globali con competenza e responsabilità.