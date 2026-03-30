Dal sottosuolo ai palchi importanti: la rivincita del rap italiano

Per molti anni il rap italiano è stato considerato un genere minore. In tanti pensavano fosse musica per pochi, troppo legata alla strada e lontana dalla tradizione della canzone italiana. E invece, proprio quel genere nato quasi di nascosto, tra periferie, centri sociali e piccoli locali, è riuscito con il tempo a crescere sempre di più fino a conquistare i palchi più importanti, come quello di Sanremo, e a dominare le classifiche di vendita e di streaming.

All’inizio il rap in Italia non aveva spazio in televisione o in radio. Gli artisti si facevano conoscere grazie alle cassette, ai cd venduti ai concerti, al passaparola tra i fan. Era una cultura fatta di impegno, di sfide di freestyle, di voglia di raccontare la realtà quotidiana. In quegli anni sono nati gruppi fondamentali come Articolo 31, Sangue Misto e Colle der Fomento, che hanno aperto la strada a tutto quello che sarebbe arrivato dopo.

Tra i nomi più importanti ci sono senza dubbio i Club Dogo. Il gruppo, formato da Guè, Jake La Furia e Don Joe, è partito dai quartieri di Milano e per tanto tempo ha rappresentato l’anima più vera e diretta del rap italiano. I loro primi lavori parlavano di vita di strada, difficoltà, sogni di riscatto. Non avevano l’appoggio dei grandi media, ma sono riusciti comunque a costruire un pubblico fedelissimo.

Con il passare degli anni, album dopo album, i Club Dogo hanno portato il rap sempre più vicino al grande pubblico, fino a diventare un punto di riferimento per le nuove generazioni.

Accanto a loro è cresciuto anche Marracash, un altro artista fondamentale per la storia del rap italiano. Anche lui viene dalla periferia milanese (nato in Sicilia)e ha iniziato quando il genere era ancora poco considerato. Con i suoi primi dischi ha dimostrato che il rap poteva unire qualità musicale e testi profondi, parlando di identità, successo, paure e cambiamenti. Nel tempo è diventato uno degli artisti più rispettati della scena, capace di evolversi e di arrivare a un pubblico sempre più ampio. La sua importanza è stata riconosciuta anche ufficialmente. Marracash ha ricevuto premi prestigiosi, dischi di platino e grandi attestati di stima da parte della critica.la targa tenco nel 2022 come miglior album in assoluto con “noi loro gli altri”, In alcune occasioni simboliche ha ricevuto perfino la cittadinanza onoraria a Nicosia, un gesto che rappresenta l’orgoglio per un artista partito da quei quartieri e diventato un punto di riferimento nazionale. È un segnale forte: il rap non è più visto come qualcosa da tenere ai margini, ma come una ricchezza culturale Quando i Club Dogo si sono fermati, Guè ha continuato con una carriera solista di grande successo. Ha pubblicato molti album che sono entrati ai primi posti delle classifiche, collaborando con tantissimi artisti italiani e portando avanti uno stile riconoscibile. La sua capacità di rimanere attuale, pur avendo iniziato tanti anni fa, ha dimostrato quanto il rap possa durare nel tempo. Un momento importante per i fan è stata anche la collaborazione tra Guè e Marracash. Vedere due pilastri del rap lavorare insieme ha avuto un valore simbolico: era la prova che quel movimento nato nell’underground era ormai diventato maturo e centrale nella musica italiana. Il loro incontro ha unito epoche diverse e ha fatto capire quanta strada fosse stata fatta.

Nonostante tutti questi successi, i pregiudizi non sono spariti subito. C’era sempre chi diceva che il rap fosse violento, ripetitivo o poco musicale. Ma i numeri continuavano a crescere e sempre più ragazzi si riconoscevano in quelle canzoni.

A un certo punto il cambiamento è diventato evidente. I rapper hanno iniziato a salire sui palchi della musica “ufficiale”. Rkomi, ad esempio, dopo gli inizi nei collettivi e tanta gavetta, è arrivato fino al Festival di Sanremo, portando il suo stile davanti a milioni di persone.