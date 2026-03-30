Barcellona; il BMW Motorrad Club in visita al Museo Epicentro

Una mattinata all’insegna della cultura e della passione per le due ruote quella di domenica 29 marzo 2026 a Barcellona Pozzo di Gotto, dove ha fatto tappa il BMW Motorrad Club “Tito Benanti” di Catania.

Il gruppo di centauri guidato dalla presidente Tiziana Arena – figura di rilievo nel panorama del club BMW in Italia – ha scelto il territorio tirrenico per una gira culturale, nel segno del motto: “Ciò che la vita disunisce, la moto in strada unisce”.

Prima tappa della visita il Museo Epicentro di Gala, punto di riferimento per l’arte contemporanea, dove i motociclisti sono stati accolti dagli artisti Salva Mostaccio e Nino Abbate.

I due fondatori hanno accompagnato il gruppo alla scoperta degli spazi espositivi e del suggestivo “Giardino di Salva”, offrendo una lettura approfondita dei linguaggi dell’arte contemporanea.

Grande l’interesse dimostrato dai visitatori, che hanno posto numerose domande e partecipato attivamente al percorso guidato. Particolare curiosità ha suscitato la collezione di mattonelle d’arte, realizzate da importanti artisti internazionali.

L’esperienza ha lasciato un’impressione positiva, tanto che alcuni partecipanti hanno già espresso il desiderio di tornare per approfondire la conoscenza dell’intera raccolta.

Conclusa la visita al museo, il gruppo ha proseguito il proprio itinerario verso Cannistrà, per ammirare i murales che arricchiscono l’antico borgo, completando così una giornata all’insegna dell’arte e della scoperta del territorio.