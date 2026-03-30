A Patti il “Fiocchetto Lilla”: focus su cultura alimentare e benessere emotivo

Patti si prepara ad accogliere un importante momento di riflessione e sensibilizzazione sul tema dei disturbi alimentari e della nutrizione. Martedì 31 marzo 2026, alle ore 9:30, presso la Sala Conferenze di Piazza Mario Sciacca (Patti), si terrà l’evento “Fiocchetto Lilla: tra cultura alimentare e racconti dell’anima”.

L’evento, promosso dal Team Sentinella DNA di Barcellona Pozzo di Gotto, nasce con l’obiettivo di informare, coinvolgere e sensibilizzare la comunità su problematiche sempre più diffuse, soprattutto tra i giovani. La giornata si inserisce nel più ampio contesto delle attività legate al Fiocchetto Lilla, simbolo della lotta ai disturbi alimentari.

Il programma prevede interventi di esperti e professionisti del settore, tra cui la Dott.ssa Sara Palermo, che approfondirà le origini e il significato della Giornata Lilla e la Dott.ssa Giovanna Natoli, che analizzerà il ruolo del cibo nella cultura siciliana.

Non mancheranno momenti dedicati al mondo della scuola e della dimensione emotiva, con focus sull’importanza della lettura come strumento di consapevolezza.

Spazio anche all’arte e al movimento, con una performance curata dal Centro Studi Danza “La Fenice”, e allo sport, grazie al contributo dell‘ASD Mondosplash. Previsti inoltre contributi video e approfondimenti sulle linee guida regionali per il contrasto ai disturbi della nutrizione.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Patti e la collaborazione di diverse realtà culturali del territorio, rappresenta un’importante occasione per promuovere informazione, prevenzione e dialogo su un tema delicato ma fondamentale per la salute individuale e collettiva.