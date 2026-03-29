Vittoria Nuova Igea Virtus: rimonta clamorosa contro il Castrumfavara

La Nuova Igea Virtus torna alla vittoria davanti al proprio pubblico superando il Castrumfavara per 3-2 al termine di una gara dai due volti. Dopo un primo tempo complicato, i giallorossi reagiscono con carattere nella ripresa, ribaltando il risultato e conquistando tre punti fondamentali.
A fine gara, il direttore sportivo Agatino Chiavaro ha sottolineato la prova di orgoglio della squadra:
“I ragazzi, come è successo tante volte quest’anno, hanno dimostrato di tenere alla maglia e alla causa. Siamo riusciti, pur soffrendo negli ultimi minuti, a portare a casa un risultato per noi importantissimo, che ci dà di nuovo quella spinta e quel morale per poter fare il finale di stagione da Igea Virtus”.
Cronaca del match
Dopo il turno infrasettimanale e la sconfitta contro la Reggina, che aveva lasciato un sapore amaro, oggi la Nuova Igea Virtus scende in campo agguerrita. Nei primi minuti si inizia con un tentativo di Cicirello. Il Castrumfavara va vicino al vantaggio al 7’ con Varela, che però non riesce a concretizzare.
La gara resta combattuta: occasioni per Samaké e Calafiore, mentre al 22’ un episodio smuove il primo tempo. Fallo su Cicirello da parte di Etchegoyen e calcio di rigore per l’Igea, ma la palla di Samaké viene parata da Di Silvestro. Subito ritenta Cess, che però non riesce a trovare il gol.
A trovare il gol è invece il Castrumfavara al 27’, con Varela che sfrutta un rimpallo su cross di Tripicchio. Nel finale di tempo arriva anche il raddoppio ospite firmato da Lanza al 45’. Si va al riposo sullo 0-2 tra i fischi del pubblico.
Nella ripresa cambia tutto. L’Igea rientra in campo con un altro spirito e al 2’ del secondo tempo accorcia le distanze con Vacca. Passa appena un minuto e Cicirello firma il pareggio, completando una rimonta fulminea che riaccende il “D’Alcontres-Barone”. L’Igea sembra essere ritornata quella di sempre.
I giallorossi continuano a spingere, mostrando intensità e determinazione. La partita resta aperta, con occasioni da entrambe le parti e diversi cambi che modificano l’assetto delle squadre.
Nel frattempo, al 19’ il gol di Cicirello decreta il 3-2, risultato finale.
Nei minuti finali il match si innervosisce: espulso un componente della panchina del Castrumfavara e, nei minuti di recupero, anche Calafiore.
Classifica e prossimi appuntamenti
Con questa vittoria, la Nuova Igea Virtus mantiene il quinto posto in classifica con 49 punti, complici i cinque punti di penalizzazione delle scorse settimane.
Ai vertici della classifica: Nissa prima a quota 56 punti, vittoriosa in trasferta 1-5 contro la Sancataldese; Savoia seconda dopo il successo per 2-0 sul Ragusa; Athletic Club Palermo in terza posizione a pari punti con il Savoia (54), sconfitto 0-1 dalla Reggina, che invece si trova al quarto posto.
La 30ª giornata vedrà i giallorossi impegnati nell’appuntamento in trasferta contro il Ragusa, in programma giovedì 2 aprile alle ore 15.
Tabellino
Nuova Igea Virtus – Castrumfavara 3-2
Marcatori: 27’ pt Varela (C), 44’ pt Lanza (C), 2’ st Vacca (NIV), 3’ st Cicirello (NIV), 19’ st Cicirello (NIV)
Nuova Igea Virtus: Testagrossa, Squillace, Maddaloni, Maltese, Cicirello, Samake, Vacca, Cess, Balsano, Calafiore, Maggio
A disposizione: Bongiovanni, Pedro, Mascari, Longo, Provazza, Cardinale, Mirashi, Ferrara, Papaserio
Allenatore: Salvatore Marra
Castrumfavara: Di Silvestro, Ferrante, Di Paola, Schembari, Lo Duca, De Min, Etchegoyen, Francofonte, Varela, Tripicchio, Lanza
A disposizione: Lauritano, Sorce, Nzila, Scolaro, Collura, Salvia, Privitera, Piazza, Chmarek
Allenatore: Pietro Infantino
Arbitro: Alessandro Femia (Locri)
Assistenti: Beatrice Neroni (Ciampino), Valerio Fatati (Latina)
Note:
Ammoniti Calafiore (NIV), Schembari (C), Di Paola (C), Ferrante (C)
Espulsi un componente della panchina del Castrumfavara e Calafiore (NIV)