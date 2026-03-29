Vittoria Nuova Igea Virtus: rimonta clamorosa contro il Castrumfavara

La Nuova Igea Virtus torna alla vittoria davanti al proprio pubblico superando il Castrumfavara per 3-2 al termine di una gara dai due volti. Dopo un primo tempo complicato, i giallorossi reagiscono con carattere nella ripresa, ribaltando il risultato e conquistando tre punti fondamentali.

A fine gara, il direttore sportivo Agatino Chiavaro ha sottolineato la prova di orgoglio della squadra:

“I ragazzi, come è successo tante volte quest’anno, hanno dimostrato di tenere alla maglia e alla causa. Siamo riusciti, pur soffrendo negli ultimi minuti, a portare a casa un risultato per noi importantissimo, che ci dà di nuovo quella spinta e quel morale per poter fare il finale di stagione da Igea Virtus”.