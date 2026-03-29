Onlne la nuova edizione del tg settimanale 24liveNews

Nuova edizione del telegiornale settimanale di 24live con le principali notizie da Barcellona Pozzo di Gotto e dal comprensorio tirrenico, in questa edizione condotto da Cristina Saja.

In apertura la cronaca, con la maxi operazione antidroga coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina tra Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e altri centri della fascia tirrenica: 17 persone arrestate dai Carabinieri nell’ambito di un’inchiesta che ha smantellato una rete organizzata di spaccio di crack, cocaina e hashish.

Spazio anche alla vicenda del locale Meari, tornato operativo dopo la sospensione temporanea disposta per consentire verifiche amministrative da parte del Comune.

Per la politica, focus sulle prossime elezioni amministrative di maggio a Barcellona Pozzo di Gotto: la campagna elettorale entra nel vivo con i tre candidati a sindaco e le prime interviste ai protagonisti.

Nella sezione attualità:

l’attore barcellonese Ivan Bertolami protagonista nel finale della serie “Vanina – Un vicequestore a Catania” in onda su Canale 5

protagonista nel finale della serie “Vanina – Un vicequestore a Catania” in onda su Canale 5 la presentazione della Notte Nazionale del Liceo Classico al Liceo “Valli”, dedicata al tema dell’humanitas

al Liceo “Valli”, dedicata al tema dell’humanitas gli appuntamenti religiosi e le tradizioni popolari della Settimana Santa a Barcellona Pozzo di Gotto , tra celebrazioni, riti e il suggestivo canto della Visilla

, tra celebrazioni, riti e il suggestivo canto della l’evento dell’UTE dedicato ai Visillanti, con canti e testimonianze dei protagonisti.

In chiusura lo sport:

gli impegni della Play Volley maschile e della Più Formazione Barcellona femminile

la situazione della Nuova Igea Virtus, impegnata nella sfida contro il CastrumFavara

il Barcellona Basket, atteso dalla trasferta contro la Tecnoeleva Adria dopo la vittoria contro Monopoli.

Servizi, interviste e approfondimenti nel TG di questa settimana.

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