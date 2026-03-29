Colpo esterno del Barcellona Basket, Tecnoeleva Bari battuta 81-76

Dopo il successo dell’andata i giallorossi si impongono anche in trasferta. Decisivi Aguzzoli ed Errac con 19 punti a testa.
Il Barcellona Basket conquista un prezioso successo in trasferta nel campionato di Serie B Interregionale, superando la Tecnoeleva Adria Bari con il punteggio di 81-76 al termine di una partita intensa e combattuta fino agli ultimi minuti. La formazione giallorossa riesce così a dare continuità ai risultati dopo il successo ottenuto nella gara di andata.
L’inizio di gara è favorevole ai padroni di casa. Bari parte con maggiore aggressività, trovando buone soluzioni offensive e chiudendo il primo quarto avanti 25-14. Il Barcellona Basket fatica a entrare in ritmo nei primi dieci minuti, ma nel secondo periodo cambia completamente volto alla partita.
Nel secondo quarto i giallorossi alzano il livello difensivo e iniziano a trovare continuità in attacco. Il parziale di 29-14 consente alla squadra siciliana di ribaltare l’inerzia della sfida e di andare all’intervallo lungo avanti 43-39, rimettendo la gara sui binari giusti.
Dopo la pausa lunga la partita rimane equilibrata. Il terzo quarto scorre senza strappi particolari, con le due squadre che rispondono colpo su colpo e il punteggio che resta sostanzialmente invariato. Il Barcellona Basket riesce comunque a conservare il vantaggio accumulato, arrivando agli ultimi dieci minuti con un margine di sicurezza.
Nel quarto periodo la Tecnoeleva Adria Bari prova a riaprire la gara con alcuni possessi offensivi efficaci, ma la formazione allenata da coach Federico Cigarini mantiene lucidità e gestisce con attenzione i momenti decisivi, portando a casa un successo importante lontano dal proprio parquet.
Tra i protagonisti della vittoria spiccano Aguzzoli ed Errac, entrambi autori di 19 punti, mentre Galipò e Cessel contribuiscono con 12 punti ciascuno. Per la Tecnoeleva Adria Bari il miglior realizzatore è Grassi con 26 punti, seguito da Vujic con 16.
Per il Barcellona Basket si tratta di una vittoria significativa in ottica classifica nel campionato di Serie B Interregionale, arrivata su un campo difficile e al termine di una prova di carattere.
Tabellino
TECNOELEVA ADRIA BARI – BARCELLONA BASKET 76-81
Parziali: 25-14, 39-43, 61-65, 76-81
Tecnoeleva Adria Bari: Talluto 9, Musikic n.e., Pavicevic 10, Rubino 0, Calcagni 2, Dabo 6, Garcia Salort 7, Vujic 16, Palmisano n.e., Grassi 26.
Coach: Sergio Carolillo
Barcellona Basket: Okereke 4, Di Marzio 2, Aguzzoli 19, Malkic 6, Sebastianelli 5, Dancetovic 0, Cessel 12, Errac 19, Galipò 12, Grivo 2.
Coach: Federico Cigarini