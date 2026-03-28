Barcellona, manutenzione PalAlberti: la risposta del Barcellona Basket

Dopo l’approvazione da parte della Giunta comunale del progetto esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria sulla copertura del PalAlberti, non tarda ad arrivare la risposta di soddisfazione da parte della società Barcellona Basket SSD. Si tratta di un passaggio ritenuto fondamentale dalla società, soprattutto alla luce delle criticità segnalate nelle ultime settimane.

Nonostante la soddisfazione espressa, la società è ora in attesa dell’effettivo avvio dei lavori per restituire piena funzionalità alla struttura sportiva.

“Senza entrare in alcuna dinamica di natura politica, come già sottolineato in precedenza, prendiamo atto del percorso istituzionale avviato e del dialogo intercorso con l’amministrazione, anche per il tramite del vicesindaco Nicola Barbera.

Riteniamo al tempo stesso fondamentale che ai tempi annunciati facciano seguito atti e risultati concreti: attendiamo quindi con attenzione le fasi di affidamento dei lavori e la loro effettiva esecuzione, passaggi imprescindibili per restituire pi ena funzionalità e sicurezza al PalAlberti, all’interno del quale ancora oggi i nostri ragazzi hanno riscontrato oggettive difficoltà ad allenarsi a causa delle infiltrazioni d’acqua. Disagi nonostante i quali la squadra – che ringraziamo per l’attaccamento alla maglia – sta lottando per raggiungere traguardi prestigiosi”.