Barcellona, manutenzione PalAlberti: la risposta del Barcellona Basket

Dopo l’approvazione da parte della Giunta comunale del progetto esecutivo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria sulla copertura del PalAlberti, non tarda ad arrivare la risposta di soddisfazione da parte della società Barcellona Basket SSD. Si tratta di un passaggio ritenuto fondamentale dalla società, soprattutto alla luce delle criticità segnalate nelle ultime settimane.
“L’investimento previsto e l’avvio della fase operativa rappresentano un segnale concreto di attenzione verso l’impianto e verso tutte le realtà sportive che lo vivono quotidianamente”, si legge nel comunicato del Barcellona Basket.
Ora si attendono “atti e risultati concreti”
Nonostante la soddisfazione espressa, la società è ora in attesa dell’effettivo avvio dei lavori per restituire piena funzionalità alla struttura sportiva.
“Senza entrare in alcuna dinamica di natura politica, come già sottolineato in precedenza, prendiamo atto del percorso istituzionale avviato e del dialogo intercorso con l’amministrazione, anche per il tramite del vicesindaco Nicola Barbera.
Riteniamo al tempo stesso fondamentale che ai tempi annunciati facciano seguito atti e risultati concreti: attendiamo quindi con attenzione le fasi di affidamento dei lavori e la loro effettiva esecuzione, passaggi imprescindibili per restituire pi ena funzionalità e sicurezza al PalAlberti, all’interno del quale ancora oggi i nostri ragazzi hanno riscontrato oggettive difficoltà ad allenarsi a causa delle infiltrazioni d’acqua. Disagi nonostante i quali la squadra – che ringraziamo per l’attaccamento alla maglia – sta lottando per raggiungere traguardi prestigiosi”.
Lo sguardo al futuro della pallacanestro barcellonese
Il completamento degli interventi rappresenta anche una condizione necessaria per programmare il futuro. La società, infatti, si dice pronta e determinata a proseguire nel progetto di rilancio della cestistica a Barcellona Pozzo di Gotto.
“Solo attraverso il completamento degli interventi nei tempi previsti sarà possibile, per la nostra società, programmare con serenità il futuro e lavorare con determinazione per riportare la pallacanestro barcellonese ai livelli che la città e i suoi tifosi meritano”, si legge nella parte conclusiva del comunicato.