San Filippo del Mela: il Consiglio dei Ragazzi in trasferta a Catania

Ieri il baby Consiglio Comunale (CCR) di San Filippo del Mela ha partecipato a Catania alla celebrazione della Giornata Regionale dei Consigli dei Ragazzi. Un’esperienza impegnativa, ma anche ricca di spunti e opportunità di riflessione, che ha permesso di portare l’esperienza dei giovani cittadini filippesi tra le vie della città etnea e a Palazzo degli Elefanti.

Un’esperienza educativa e significativa

Il gruppo, guidato dal vicesindaco Valentino Colosi e dall’assessore all’Istruzione Teresa Artale, ha preso parte alla mattinata di eventi organizzata presso il Palazzo della Cultura. L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto e di riflessione su buone pratiche di cittadinanza attiva.

“Un importante momento di condivisione – dichiara il sindaco Gianni Pino – in cui si è dato spazio agli interventi dei delegati provinciali dei CCR, ma soprattutto alle testimonianze delle buone pratiche di cittadinanza attiva. Dobbiamo partire da questo – prosegue il sindaco – per educare i nostri ragazzi a diventare cittadini consapevoli e ricercatori del bene comune”.

A portare i saluti del gruppo filippese il vicesindaco dei ragazzi Giuseppe La Malfa.

Corteo e giuramento a Palazzo degli Elefanti

Dopo i lavori in aula, i giovani baby sindaci siciliani e i loro consiglieri hanno sfilato in corteo per le strade di Catania fino a Palazzo degli Elefanti, accolti da un assessore della giunta municipale. L’esperienza ha sottolineato l’importanza della ricorrenza della Giornata Regionale dei Consigli dei ragazzi, istituita con la Legge Regionale n.19 del 22 maggio 2024.

La cerimonia ha incluso il solenne rinnovo del giuramento, un momento “sobrio ma emozionante” dedicato alla crescita sociale e civile della comunità scolastica e cittadina.

Tre i comuni della provincia di Messina presenti: oltre a San Filippo del Mela c’erano, infatti, i ragazzi dei consigli comunali di Venetico e Patti.

Promuovere l’impegno civico dei giovani

“Una cerimonia sobria, ma emozionante, poiché densa di significato”. Questo il commento di Colosi e Artale, non solo accompagnatori del gruppo, ma promotori di un impegno attivo che ha consentito ai giovani filippesi che hanno scelto di prendere parte a questo progetto di svolgere un ruolo sempre più importante in seno alle iniziative promosse dal presidente Giuseppe Adernò.

“Un legame solido e stabile – concludono – di cui i filippesi vanno fieri”.

Dopo Palermo e Catania, l’anno prossimo le celebrazioni per la Giornata Regionale dei Consigli comunali dei ragazzi si svolgeranno in provincia di Messina.