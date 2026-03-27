Incidente sull’A20: coinvolto il candidato sindaco di Milazzo Peppe Falliti

Attimi di paura sull’autostrada A20, dove l’autovettura su cui viaggiava il dott. Peppe Falliti, direttore del laboratorio analisi dell’Ospedale Papardo, si è ribaltata questa mattina.

Secondo le prime informazioni il medico, candidato a sindaco di Milazzo con il movimento Controcorrente e in corsa per le prossime Elezioni Amministrative, si trovava quasi all’altezza dello svincolo di Rometta, quando è rimasto coinvolto in un incidente stradale in cui l’auto si è completamente capovolta.

Trasportato dal 118 al “Fogliani” di Milazzo per gli accertamenti e le cure del caso, il dottor Falliti sarebbe al momento ferito, ma cosciente.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sarebbero intervenuti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.