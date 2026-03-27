Barcellona, approvato il progetto per la manutenzione della copertura del PalAlberti: intervento da 200 mila euro

La Giunta comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha approvato questa mattina il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria della copertura del PalAlberti. L’intervento, dal valore complessivo di 200 mila euro, consentirà di intervenire su una delle principali criticità dell’impianto sportivo cittadino.

Il finanziamento rientra tra quelli previsti dall’articolo 8 della Legge regionale siciliana 31 del 2025, che ha istituito un fondo destinato alla progettazione e alla realizzazione di opere pubbliche, alla manutenzione straordinaria e alla riqualificazione di infrastrutture pubbliche.

Il progetto e le risorse stanziate

Secondo quanto stabilito nella proposta di deliberazione della Giunta, il progetto esecutivo prevede interventi di manutenzione straordinaria della copertura del palazzetto, con l’obiettivo di risolvere le problematiche strutturali che negli ultimi mesi hanno interessato la struttura.

Il quadro economico dell’intervento prevede:

154.741 euro per lavori ,

, 4.642 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ,

, oltre 45 mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione, tra IVA, imprevisti e spese tecniche.

Un intervento atteso per il palazzetto dello sport

Il PalAlberti rappresenta uno degli impianti sportivi più importanti della città, con una capienza di oltre 3.500 spettatori ed è storicamente la casa della principale squadra di basket locale.

Negli ultimi mesi la struttura era stata al centro dell’attenzione per i problemi legati alle infiltrazioni d’acqua durante le piogge, che avevano creato disagi e reso necessario intervenire sulla copertura dell’impianto.

L’obiettivo: sicurezza e piena fruibilità dell’impianto

Con l’approvazione del progetto esecutivo, l’amministrazione comunale compie il passo decisivo verso l’avvio dei lavori che dovranno ripristinare la piena funzionalità del palazzetto, garantendo condizioni di sicurezza e adeguate per le attività sportive e gli eventi.

La delibera approvata dalla Giunta costituisce inoltre titolo abilitativo edilizio per la realizzazione dell’opera pubblica e consentirà di avviare le successive procedure di gara per l’affidamento dei lavori.

L’intervento punta quindi a restituire alla città e agli appassionati di sport un impianto pienamente efficiente, centrale per la vita sportiva di Barcellona Pozzo di Gotto.