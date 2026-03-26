Visita didattica all’Istituto Alberghiero di Rodì Milici: protagonisti i corsisti del CPIA

Un pomeriggio all’insegna della formazione e dell’orientamento quello organizzato dal Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) della provincia di Messina. I corsisti del punto di erogazione di Barcellona Pozzo di Gotto hanno infatti preso parte a una visita didattica presso l’Istituto Alberghiero di Rodì Milici.

L’iniziativa, promossa dalla referente Anna Miano, si inserisce nell’ambito delle attività educative volte ad ampliare le competenze degli studenti e a favorire un contatto diretto con il mondo della formazione professionale, in particolare nel settore enogastronomico.

Il programma della giornata ha previsto il raduno dei partecipanti alle ore 14:45 presso il Monumento ai Caduti di Barcellona Pozzo di Gotto, con partenza alle 15:00. Il rientro è avvenuto nel tardo pomeriggio, intorno alle 18:30.

Alla visita hanno partecipato gli studenti delle classi 3AIPA e 3AIPE, accompagnati dai docenti Francesco Bonomo, Pietro Formica, Santina Materia, Anna Miano e Isidora Scaglione.

L’esperienza ha rappresentato un’importante occasione di crescita per i corsisti, che hanno potuto conoscere da vicino le attività laboratoriali dell’Istituto Alberghiero e orientarsi verso possibili percorsi futuri nel settore della ristorazione e dell’accoglienza.