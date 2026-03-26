Pasqua 2026 a Barcellona: il programma della Settimana Santa

Si avvicina la Settimana Santa 2026 a Barcellona, uno dei momenti più intensi e significativi dell’anno liturgico. Un calendario ricco di celebrazioni accompagnerà i fedeli lungo tutto il percorso liturgico, dalla Domenica delle Palme fino alla Pasqua, rievocando i momenti della Passione, Morte e Resurrezione di Cristo attraverso riti profondamente sentiti.
Barcellona: il programma alla Chiesa di San Giovanni Battista
A Barcellona, il programma diffuso, a firma di Padre Giuseppe Turrisi, prende avvio domenica 29 marzo:
- In occasione della Domenica delle Palme alle ore 10:00 si svolgeranno la benedizione delle palme e la processione da Largo Longo fino alla Chiesa di San Giovanni Battista, dove sarà celebrata la Santa Messa, mentre alle ore 19:00 è prevista un’ulteriore celebrazione con benedizione delle palme.
- da lunedì 30 marzo a mercoledì 1° aprile, si terrà la Santa Messa alle ore 10:30.
- Il Giovedì Santo, 2 aprile, alle ore 19:00 sarà celebrata la Messa in Coena Domini, seguita alle ore 23:00 da una veglia di preghiera.
- Il Venerdì Santo, 3 aprile, si aprirà alle ore 10:00 con l’Ufficio delle letture, proseguirà alle ore 15:30 con la Celebrazione della Passione di Cristo e culminerà alle ore 17:30 con la tradizionale processione delle Varette, al termine della quale, in Piazza Marconi, sarà impartita la benedizione con la reliquia del Legno della Santa Croce.
- Il Sabato Santo, 4 aprile, alle ore 22:00 si terrà la Veglia Pasquale.
- Domenica 5 aprile, giorno di Pasqua, sono previste la Santa Messa solenne alle ore 10:30 e una seconda celebrazione alle ore 19:00.
- Le celebrazioni si concluderanno lunedì 6 aprile, Lunedì dell’Angelo, con la Santa Messa alle ore 19:00.