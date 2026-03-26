Barcellona: via libera ai lavori sul Torrente Mandria

Tramite un comunicato, l’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha annunciato di aver ottenuto il via libera definitivo per i lavori di messa in sicurezza del Torrente Mandria e per il rifacimento della rete fognante collegata, per un investimento complessivo di circa 1 milione e 490 mila euro.

Si tratta di un intervento considerato strategico per la tutela del territorio, resosi necessario già a seguito della tragica alluvione del 2011. Oggi, grazia ad un’attenta programmazione e all’accesso ai fondi del PNRR, il progetto entra nella fase operativa.

L’Amministrazione sottolinea come il risultato sia il frutto di un lavoro sinergico e costante, portato avanti con discrezione ma grande concretezza. Un impegno condiviso che ha visto il coinvolgimento di diverse figure chiave.

Tra queste l’Assessore Molino, che ha seguito con attenzione tutte le fasi progettuali legate ai finanziamenti del PNRR, garantendo che il Comune potesse cogliere un’opportunità ritenuta fondamentale per il futuro della città.

Un contributo determinante è stato offerto anche dall’espero Giuseppe Benvegna, il cui lavoro di raccordo con la Regione si è rivelato essenziale per superare ostacoli burocratici e accelerare l’iter di sblocco delle risorse.

L’intervento sul Torrente Mandria rappresenta un passo concreto verso la riduzione del rischio idrogeologico e la salvaguardia della sicurezza dei cittadini.

L’amministrazione ribadisce infatti la volontà di continuare su questa linea, puntando su interventi strutturali capaci di affrontare alla radice le fragilità del territorio e garantire una maggiore qualità della vita per i cittadini.