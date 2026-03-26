Barcellona: il Lions Club in prima linea tra formazione e impegno sociale

Venerdì 27 marzo si preannuncia una giornata ricca di iniziative per il Lions Club Barcellona P.G., guidato dalla Presidente Pina Rita Bruno. Due appuntamenti distinti, ma uniti da un filo conduttore comune: l’attenzione verso i giovani e le fragilità sociali.

Nel primo pomeriggio, alle ore 14:30, spazio alla formazione con un’importante esperienza di orientamento scuola-lavoro. Gli studenti dell’ITT-LSSA “Nicolò Copernico” parteciperanno a una visita guidata presso il laboratorio di Patologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera Papardo di Messina.

Un’occasione concreta per avvicinarsi al mondo della ricerca scientifica e delle professioni sanitarie, vivendo da vicino la realtà ospedaliera.

L’iniziativa si inserisce in un percorso educativo volto a favorire scelte consapevoli per il futuro degli studenti, accompagnati dalla prof.ssa Tiziana Bello, responsabile del progetto e dalla dott.ssa Mariella Bertolami.

Nel pomeriggio, alle ore 17:30, l’attenzione si sposterà invece sul tema dell’inclusione sociale con l’incontro “La Fragilità e le Fragilità del nostro tempo”, in programma presso la Sala UTE di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’evento rientra nel service distrettuale Lions “Sosteniamo le Fragilità: Inclusione e Progetti di Vita” e si propone come momento di confronto aperto alla cittadinanza.

Ad intervenire saranno l’avvocata Giuseppina Siracusa, che affronterà il delicato tema della fragilità familiare e dell’affido e il notaio Antonino Minniti, che offrirà un approfondimento sulla normativa del “Dopo di Noi”, fondamentale per garantire tutela e prospettive alle persone più vulnerabili.