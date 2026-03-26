Barcellona, a San Vito la 14ª Rassegna “Musica, Canti e Immagini”

Torna l’appuntamento con la rassegna “Musica, Canti e Immagini” nella tradizione dei riti della Settimana Santa a Barcellona Pozzo di Gotto. Organizzata dall’Associazione Culturale Musicale “E. Russo” – Banda Cittadina “P. Mandanici” – diretta dal Maestro Bartolo Stimolo –, la manifestazione giunge alla sua quattordicesima edizione. L’evento avrà luogo questa domenica, 29 marzo 2026, presso l’Auditorium San Vito di Barcellona P.G. alle ore 18:30.

La Rassegna ospiterà diversi momenti tra note e riti della Settimana Santa. Protagonisti della serata saranno due gruppi, impegnati nel canto della Vexilla Regis:

Visillanti della vara “Gesù che porta la croce” di Barcellona ;

; Visillanti della vara “U Signuri a cascata” di Pozzo di Gotto.

Oltre ai contributi tra canto e musica, durante la serata sarà esposta la “Palma del Cristo Morto di Pozzo di Gotto”, nel 40° anniversario dell’esordio artistico di Vito Arrico.

L’ingresso all’Auditorium sarà libero e gratuito, rappresentando un occasione importante di incontro con la storia, la tradizione e l’identità barcellonese.