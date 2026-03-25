Messina, la Questura inaugura una mostra antimafia con le opere del maestro Porcasi

La Questura di Messina organizza l’inaugurazione della mostra antimafia dal titolo “Spegniamo la mafia, accendiamo il futuro”, con esposizione delle opere pittoriche del maestro Gaetano Porcasi.

L’evento, aperto agli studenti di tutti gli istituti scolastici di Messina e all’intera cittadinanza, si svolgerà in data 30 marzo 2026, presso il foyer del Palacultura “Antonello da Messina”, alle ore 11.30.

Successivamente, le opere del maestro Porcasi saranno esposte e fruibili presso il Palacultura “Antonello da Messina” nei seguenti giorni e orari: