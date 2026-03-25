Maxi operazione antidroga tra Barcellona, Milazzo e altri comuni: 17 arresti, smantellata rete di spaccio

Maxi operazione antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 17 persone, emessa dal Gip del Tribunale di Messina e su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia (DDA).

L’operazione ha interessato un’ampia area della fascia tirrenica messinese, coinvolgendo i territori di Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Merì, Valle del Mela e l’isola di Vulcano.

Smantellata un’organizzazione radicata sul territorio

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli arrestati sarebbero coinvolti, a vario titolo, in associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che in reati legati alla detenzione di droga ai fini di spaccio, minaccia e violazione delle disposizioni per il controllo delle armi, aggravati dalla partecipazione di più 10 persone.

Gli inquirenti, infatti, hanno ricostruito l’esistenza di un sodalizio criminale strutturato, composto da oltre dieci soggetti e capace di operare in modo stabile e organizzato sul territorio.

Traffico di hashish, cocaina e crack

L’organizzazione gestiva un’intensa attività di spaccio di hashish, cocaina e crack, con una rete capillare di distribuzione che si estendeva tra il capoluogo peloritano e la costa tirreni, interessando diversi comuni della provincia di Messina.

In particolare, il sistema di vendita e distribuzione della droga coinvolgeva aree come San Filippo del Mela, Merì e Barcellona Pozzo di Gotto, arrivando fino all’isola di Vulcano.

Prosegue dunque l’attività investigativa coordinata dalla Procura distrettuale antimafia e non si escludono ulteriori sviluppi che nelle prossime ore potrebbero interessare le operazioni, ancora in corso.