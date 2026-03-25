L’Igea Virtus perde contro la Reggina, ma è una vittoria di cuore: gli applausi per i giallorossi sono il risultato più bello

L’Igea Virtus subisce una pesante sconfitta interna per 2-0 contro la Reggina nel recupero della 27ª giornata di Serie C, una partita che ha evidenziato la forza degli avversari e le difficoltà psicologiche della squadra guidata da Salvatore Marra. Nonostante il risultato, i giocatori hanno mostrato impegno e dedizione fino all’ultimo minuto.

“È stata fatta la partita che dovevamo fare“, ha dichiarato Marra in conferenza stampa. “Affrontavamo un avversario forte come tutti sanno, ma noi abbiamo lottato con le nostre forze e questa squadra ha dato sempre il massimo”.

Il tecnico ha sottolineato come il cambio di classifica e la recente penalizzazione abbiano inciso sul morale: “Non è facile passare dall’entusiasmo del primo posto al quinto. Mentalmente questa squadra ha subito tanto, ma nulla è finito: ci giochiamo le sei partite restanti per onorare i nostri tifosi, che ci hanno sempre sostenuto“.

Marra ha anche spiegato le scelte di formazione e le difficoltà sul campo: “Abbiamo cercato di mettere in campo la formazione migliore, considerando assenze e carico fisico. Nel secondo tempo avevamo trovato contromisure efficaci, ma il gol subito ha cambiato la partita e ci ha tolto la forza mentale di reagire”.

Nonostante la sconfitta contro la Reggina, l’allenatore ha voluto evidenziare l’impegno dei veterani e l’importanza del supporto dei tifosi: “Il conforto è quello che cerco di dare alla squadra in particolare da chi psicologicamente è stato provato dalle ultime vicende. Da loro, dai più grandi, chiedo di trascinare i ragazzi per queste sei partite e chiudere nel migliore dei modi. I nostri tifosi ci hanno sempre sostenuto, e noi abbiamo un obbligo morale nei loro confronti“.

L’Igea Virtus resta con la testa alta e pronta a onorare le ultime partite della stagione, mostrando ancora una volta il carattere e la determinazione che hanno contraddistinto la squadra fino ad oggi. Il risultato più bello? Gli applausi dei tifosi a fine partita, perchè nonostante tutto i giallorossi restano l’emozione più grande.