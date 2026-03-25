L’Igea Virtus perde contro la Reggina, ma è una vittoria di cuore: gli applausi per i giallorossi sono il risultato più bello

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L’Igea Virtus subisce una pesante sconfitta interna per 2-0 contro la Reggina nel recupero della 27ª giornata di Serie C, una partita che ha evidenziato la forza degli avversari e le difficoltà psicologiche della squadra guidata da Salvatore Marra. Nonostante il risultato, i giocatori hanno mostrato impegno e dedizione fino all’ultimo minuto.

È stata fatta la partita che dovevamo fare“, ha dichiarato Marra in conferenza stampa. “Affrontavamo un avversario forte come tutti sanno, ma noi abbiamo lottato con le nostre forze e questa squadra ha dato sempre il massimo”.

Il tecnico ha sottolineato come il cambio di classifica e la recente penalizzazione abbiano inciso sul morale: “Non è facile passare dall’entusiasmo del primo posto al quinto. Mentalmente questa squadra ha subito tanto, ma nulla è finito: ci giochiamo le sei partite restanti per onorare i nostri tifosi, che ci hanno sempre sostenuto“.

Marra ha anche spiegato le scelte di formazione e le difficoltà sul campo: “Abbiamo cercato di mettere in campo la formazione migliore, considerando assenze e carico fisico. Nel secondo tempo avevamo trovato contromisure efficaci, ma il gol subito ha cambiato la partita e ci ha tolto la forza mentale di reagire”.

Nonostante la sconfitta contro la Reggina, l’allenatore ha voluto evidenziare l’impegno dei veterani e l’importanza del supporto dei tifosi: “Il conforto è quello che cerco di dare alla squadra in particolare da chi psicologicamente è stato provato dalle ultime vicende. Da loro, dai più grandi, chiedo di trascinare i ragazzi per queste sei partite e chiudere nel migliore dei modi. I nostri tifosi ci hanno sempre sostenuto, e noi abbiamo un obbligo morale nei loro confronti“.

L’Igea Virtus resta con la testa alta e pronta a onorare le ultime partite della stagione, mostrando ancora una volta il carattere e la determinazione che hanno contraddistinto la squadra fino ad oggi. Il risultato più bello? Gli applausi dei tifosi a fine partita, perchè nonostante tutto i giallorossi restano l’emozione più grande. 