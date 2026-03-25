L’attore barcellonese Ivan Bertolami nella puntata finale di “Vanina” in onda stasera su Canale 5

Questa sera in onda su canale 5, in prima serata, andrà in onda l’ultima puntata della seconda stagione di “Vanina: un vicequestore a Catania”. Ai volti noti della serie si affianca, anche, l’attore barcellonese Ivan Bertolami. La serie è tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia e racconta la storia di Giovanna Guarrasi, conosciuta da tutti come Vanina: una giovane donna che, dopo la sua ottima carriera nella squadra mobile dell’antimafia di Palermo, si trasferisce a Catania dove prende servizio come nuovo vicequestore nella sezione omicidi.
La protagonista, interpretata dall’attrice siciliana Giusy Buscemi, ha accompagnato, nel corso delle due stagioni, i telespettatori in un’accattivante storia tra il drammatico, il poliziesco ed elementi propri del genere della commedia.