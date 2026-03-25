Chiusura temporanea del Meari, revocata la sospensione dopo le verifiche del Comune: la nota del titolare

Il titolare Tiziano Chiofalo: “Dimostrata la piena regolarità dell’attività. Da oggi riprendono i nostri programmi”

Riapre regolarmente il locale “Meari” di via Mandanici dopo la sospensione temporanea dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande che aveva costretto l’attività alla chiusura negli ultimi giorni. A comunicarlo è il titolare Tiziano Chiofalo, che ha diffuso una nota per chiarire quanto accaduto e rassicurare clienti e frequentatori del locale.

Secondo quanto spiegato dallo stesso Chiofalo, la chiusura è stata determinata da motivazioni esterne alla gestione del locale. Il provvedimento di sospensione, arrivato venerdì scorso, è stato revocato nella giornata odierna dalla dirigente competente dell’ufficio comunale, dopo le verifiche sulla posizione dell’attività.

“Mi sento in obbligo di condividere queste parole per fare chiarezza – spiega il titolare – perché per molti il Meari non è soltanto un locale, ma una seconda casa”.

Segnalazioni e controlli sul locale

Nel comunicato, Chiofalo riferisce che da tempo un privato cittadino avrebbe presentato “segnalazioni ritenute infondate contro l’attività, sostenendo che il locale non fosse in possesso della documentazione necessaria per operare”.

Circostanze che, secondo il titolare, avrebbero generato diversi controlli e un clima di forte pressione lavorativa. “La nostra attività – precisa – si è sempre contraddistinta per il rispetto della normativa vigente, nonostante le continue segnalazioni che hanno finito per disturbare anche il lavoro delle forze dell’ordine”.

Revoca della sospensione

La sospensione dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e alcolici è stata però revocata dopo gli accertamenti, che hanno consentito di dimostrare la regolarità dell’attività.

Fondamentale, ha spiegato il titolare, il supporto del legale di fiducia Domenico Branca, che ha seguito la vicenda consentendo di chiarire la posizione del locale.

“Abbiamo dimostrato l’assoluta legittimità del nostro operato e della nostra posizione giuridica”, ha sottolineato Chiofalo.

“Andremo avanti nelle sedi competenti”

Il titolare ha inoltre annunciato l’intenzione di proseguire nelle sedi competenti per ottenere ulteriori chiarimenti su quanto accaduto, anche per evitare che situazioni simili possano coinvolgere altri esercenti.

“Proseguirò in ogni sede competente – afferma – affinché ciò che sto subendo non debba accadere a nessun altro”.

Il locale riapre al pubblico

Archiviata la vicenda amministrativa, il locale torna quindi alla piena operatività.

“Da oggi siamo regolarmente aperti e vi aspettiamo per rispettare i nostri programmi settimanali”, conclude il titolare.

*Foto in evidenza dal web.