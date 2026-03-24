Referendum costituzionale sulla giustizia: a Barcellona Pozzo di Gotto prevale il “No”

Nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto i cittadini sono stati chiamati alle urne, come in tutta Italia, il 22 e 23 marzo per esprimersi sul referendum costituzionale relativo alle “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Il risultato finale ha visto prevalere il “No”, che ha ottenuto la maggioranza dei consensi rispetto al “Sì”.

Secondo i dati complessivi del voto, riportati dal sito ufficiale del Comune di Barcellona il No ha raggiunto il 55,49%, mentre il Sì si è fermato al 44,51%. L’affluenza alle urne nel territorio comunale si è attestata al 52,82% degli aventi diritto, un dato significativo considerando che per questo tipo di referendum confermativo non è previsto quorum.

Il referendum riguardava l’approvazione o la bocciatura della riforma costituzionale sull’ordinamento giudiziario approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nell’ottobre 2025. In quanto referendum confermativo, la consultazione è stata valida indipendentemente dal numero di votanti.

Nel dettaglio, il risultato registrato nel comune della provincia di Messina evidenzia quindi una maggioranza contraria alla riforma, confermando una tendenza che in molte realtà locali ha visto prevalere lo scetticismo verso le modifiche proposte alla Carta Costituzionale.

L’affluenza nel corso della giornata elettorale è cresciuta progressivamente: nelle prime rilevazioni serali si registravano già oltre il 40% dei votanti, segno di una partecipazione significativa da parte dell’elettorato cittadino.

Il voto espresso dagli elettori di Barcellona Pozzo di Gotto si inserisce nel più ampio quadro nazionale del referendum sulla giustizia, consultazione che ha coinvolto milioni di italiani chiamati a decidere su una riforma destinata a incidere sull’organizzazione della magistratura e sul sistema disciplinare dei giudici.