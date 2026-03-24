“Partiamo da qui” aderisce alla manifestazione “Sì Ponte”

Anche “Partiamo da qui” aderisce alla manifestazione “Sì al Ponte, sì all’alta velocità e allo sviluppo sostenibile”, in programma sabato 28 marzo a Messina, in Piazza Unione Europea.

Crediamo che il futuro del Mezzogiorno passi da scelte coraggiose e da una visione chiara di sviluppo. Per troppo tempo Sicilia e Calabria sono state ostaggio di ritardi infrastrutturali, occasioni mancate e di un dibattito sterile che ha bloccato ogni prospettiva di crescita.

Le motivazioni di questa adesione sono spinte dall’idea che Il Ponte sullo Stretto, insieme al rafforzamento dell’alta velocità e delle grandi infrastrutture, rappresenti una sfida decisiva per colmare il divario territoriale e garantire nuove opportunità economiche, occupazionali e sociali.

Per “Partiamo da qui” non è più il tempo dei rinvii o delle contrapposizioni ideologiche: è il tempo delle scelte, è il tempo di investire sul futuro, sulla mobilità, sulla competitività e sulla dignità dei nostri territori.

Per questo Partiamo da Qui sarà presente a Messina il 28 marzo, al fianco di cittadini, lavoratori, imprese e associazioni che chiedono sviluppo, lavoro e infrastrutture moderne.