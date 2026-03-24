Milazzo celebra arte e poesia con la premiazione del concorso “FilicusArte 2025”

La città di Milazzo si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti culturali più attesi: la cerimonia di premiazione dell’ottava edizione del Concorso Nazionale di Poesia e Pittura “FilicusArte 2025”.
L’evento, patrocinato dal Comune di Milazzo, si terrà sabato 28 marzo 2026 alle ore 17:00 presso il suggestivo Palazzo dei Marchesi D’Amico, in via Marina Garibaldi. L’ingesso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.
Di seguito, le graduatorie finali delle due sezioni:
Poesia in italiano – Categoria Adulti
- Abbate A. – “Al capezzale di un paese montano” (28) – 1° classificato;
- Lo Bianco L. – “Ma Ipazia danza sul filo d’orizzonte” (24) – 2° classificato;
- Squatrito G. – “Autunno” (23) – 3° classificato;
- Mangano S. – “La vita al confine” – (22) – Menzione d’Onore;
- Saporito F. – “Altrove” (22) – Menzione d’Onore;
- Morelli M. – “Fiocco di neve” (20) – Menzione di Merito;
- Calabrò S.G. – “Disarmo” (20) – Menzione di Merito;
- Ragno E. – “Crepe nel muro” (19) – Segnalazione Speciale;
- Il Grande A. – “Grido silente” (19) – Segnalazione Speciale;
- Manna D. – “Inventavo io” (18) – Lode letteraria;
- Galofaro E. – “L’amore è” (17) – Lode letteraria;
- Gullì F. – “Come un vaso rotto” (17) – Lode letteraria;
- Calabrò S. – “I fotogrammi della vita” (17) – Lode letteraria;
- Impalà S. – “Dell’amor” (16) – Premio Tracciato poetico;
- Lo Presti C. – “Nostalgie d’autunno (16) – Premio Tracciato poetico;
- Amato A. – “Van Gogh” (16) – Premio Tracciato poetico.
Pittura – Concorso nazionale “FilicusArte 2025”
- Maria Raffa – “Tra terra e mare” (24) – 1° classificata;
- Fulvia Rocca – “I miracoli non crescono sugli alberi” (23) – 2° classificata;
- Caterina Barresi – “Preghiera al vento” (22) – 3° ex aequo;
- Maria G. Genovese – “La luce dell’innocenza” (22) – 3° ex aequo;
- Patrizia Figliomeni – “Ultima luce d’ottobre” (21) – Menzione d’Onore;
- Laura Pulejo – “Sapori di Sicilia” (19) – Menzione di Merito;
- Lucia Sabetta – “Viaggio interiore” (17) – Segnalazione Speciale.