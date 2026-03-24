Milazzo: 53enne arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Nella giornata di 23 marzo, a Milazzo, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato in flagranza un 53enne del luogo, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

In particolare, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio, i Carabinieri hanno notato un uomo e una donna mentre si accingevano a entrare in un’abitazione. Nella circostanza, l’uomo – dopo aver avvertito la presenza dei militari – si è chiuso repentinamente in casa, cercando di eludere un eventuale controllo.

A quel punto i militari, con l’aiuto della compagna del 53enne, sono entrati in casa e hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo e sequestrando 50 grammi di crack e 3,5 grammi di cocaina, nonché materiale utilizzato per il confezionamento delle sostanze e una somma di 395 euro, ritenuta verosimilmente provento dell’attività illecita.

Al termine delle attività, l’uomo è stato quindi dichiarato in stato di arresto e trattenuto presso il suo domicilio agli arresti domiciliari, rimanendo a disposizione dell’Autorità giudiziaria per il rito direttissimo, mentre la compagna è stata deferita in stato di libertà per il concorso nel medesimo reato. I Carabinieri della Compagnia di Milazzo proseguono nelle iniziative di contrasto ai fenomeni connessi con le sostanze stupefacenti, adottate di concerto con la locale Procura della Repubblica – guidata dal Procuratore Capo, dott. Giuseppe VERZERA – con l’intento di esercitare un’incisiva azione preventiva e repressiva su tutto il territorio di competenza.