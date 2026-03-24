Martha Marino gareggia ai campionati italiani

” è stata una gara difficile, ma sono orgogliosa di me stessa per aver dato tutto”

Ha dichiarato Martha Marino al termine della competizione. L’atleta ha dimostrato tutto il proprio valore sul tatami del Campionato Italiano A2 Cadetti F di Leini (Torino), nella categoria 48 kg; riuscendo a classificarsi 7° ai campionati italiani.

La difficoltà della competizione non riguardava soltanto lo sfidante livello di competitività della gara, ma anche una serrata e impegnativa organizzazione. Martha Marino ha disputato 5 incontri, vincendone 3, mostrando una grinta e una determinazione incredibili. Era a un passo dalla finale per il terzo/quinto posto, ma la stanchezza accumulata nei recuperi è andata a suo sfavore.

Martha Marino è destinata a raggiungere grandi traguardi in futuro, anche grazie a queste esperienze e, soprattutto, grazie al supporto del suo maestro Cicero Salvatore e della palestra Power Gym in cui si allena.