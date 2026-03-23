Ponte sullo Stretto, mobilitazione a Messina: “Sì allo sviluppo, basta ritardi”

Una manifestazione per rilanciare il dibattito sul futuro infrastrutturale del Sud e chiedere alla politica scelte concrete, quella in programma sabato 28 marzo a Messina, dove associazioni, comitati e sigle sindacali scenderanno in piazza per sostenere la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina.

Lo slogan scelto è: “Sì al Ponte, sì all’alta velocità e allo sviluppo sostenibile”. Un messaggio che punta a ribaltare la narrazione di un Mezzogiorno fermo, rivendicando invece il diritto a infrastrutture moderne e opportunità di crescita.

L’iniziativa coinvolgerà idealmente tutto il territorio dello Stretto, da Messina a Villa San Giovanni fino a Reggio Calabria, con l’obiettivo di unire le comunità locali attorno ad una visione condivisa di sviluppo.

Secondo i promotori, il Ponte rappresenterebbe un’infrastruttura strategica capace di trasformare radicalmente il Sud Italia: non solo un collegamento stabile tra Sicilia e continente, ma anche leva per un più ampio piano di rilancio ferroviario e autostradale.

Tra i benefici indicati, la riduzione dei tempi di attraversamento dello Stretto, il superamento dei costi legati all’insularità e un potenziamento della mobilità sostenibile, grazie a un maggiore utilizzo del trasporto su ferro.

Al centro della mobilitazione anche il tema del lavoro. I comitati sottolineano come la costruzione dell’opera potrebbe generare migliaia di posti durante la fase dei cantieri, con ricadute positive anche su turismo, commercio e industria nel lungo periodo.

Non manca una forte componente politica nel messaggio degli organizzatori, che criticano apertamente le opposizioni al progetto, denunciano anni di ritardi e, a loro dire, di scelte penalizzati per Sicilia e Calabria.

L’appello è rivolto alle istituzioni affinché si passi dalle discussioni ai fatti, avviando concretamente un percorso di sviluppo infrastrutturale.

All’iniziativa aderiscono numerose realtà del territorio, tra cui associazioni di categoria, movimenti civici e organizzazioni sindacali, unite dalla volontà di rilanciare il ruolo strategico del Mezzogiorno nel contesto nazionale ed europeo.