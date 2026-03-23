Intervista a Marco Anastasi, Presidente dell’Associazione “Club Radio C.B.”

Il 24/01/2026 ci siamo recati presso la Sede della “PROTEZIONE CIVILE di Barcellona PG” dove abbiamo intervistato il Sig. Marco Anastasi, Presidente dell’Associazione di Volontariato per la Protezione Civile “Club Radio C.B.” Dopo le presentazioni, ci siamo recati nel suo Ufficio e abbiamo iniziato la nostra intervista.

Cos’è la Protezione Civile?

La Protezione Civile, in parole semplici, racchiude tanto e non siamo solamente noi come Associazioni di Volontariato, ma la Protezione Civile è un Sistema. Perché è formata da • tante istituzioni, come ad esempio il Comune e la Regione, che sono una parte politica/organizzativa; • strutture operative, come noi Volontari, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, le altre Forze dell’Ordine. Tutte queste Forze, che sono quindi Strutture e Componenti del Sistema di Protezione Civile, in caso di un’Emergenza, (ma non solo, perché facciamo anche attività di prevenzione come quando facciamo studiare i terremoti), si mettono insieme sotto la guida del Dipartimento di Protezione Civile (Regionale e Nazionale), e in maniera coordinata danno gli aiuti alle popolazioni che sono interessate da un Evento. Questi Eventi possono essere di tipo Naturale come i terremoti, le alluvioni, ma anche dovuti all’attività dell’uomo, come ad esempio rischi industriali come quelli potenzialmente dovuti a siti come la Raffineria di Milazzo, che è vicina. Quindi anche i rischi che possono derivare dalle nostre attività possono divenire “Eventi Eccezionali” e vengono gestiti dalla Protezione Civile.

Quali sono le prime azioni che mettete in atto quando si ha una allerta di terremoto o di altri eventi atmosferici?

Anche per questi tipi di eventi facciamo prevenzione tramite un Ente di ricerca, l’INGV, che studia e monitora tali eventi e che ci mandano i famosi Bollettini dei terremoti e delle allerte meteo. Quando veniamo informati che su un territorio potrebbe esserci una situazione di emergenza, magari perché pioverà troppo o ci sono stati dei piccoli tremori, e ci potrebbe essere il rischio di qualche terremoto più grande, la macchina si attiva allertando i volontari, le strutture. Quindi informiamo i cittadini, dando suggerimenti su come comportarsi; ad esempio provvedere a controllare le pompe che aspirano dagli scantinati o non sostare nei piani bassi. Controlliamo i torrenti, andando a vedere se il livello di acqua resta basso o aumenta. Tutto questo lo facciamo in maniera preventiva; questo è il nostro compito. Se poi succede l’emergenza, c’è il soccorso, e i mezzi con le sirene e le varie squadre vanno a dare aiuto alle persone ferite o sotto le macerie.

Chi lavora nella Protezione Civile?

Nella Protezione Civile ci siamo anche noi, che siamo una parte di volontariato, quindi noi siamo dei volontari che facciamo la nostra attività senza prendere soldi, lo facciamo appunto in maniera spontanea e gratuita. Nella Protezione Civile ci sono anche i funzionari che lavorano al dipartimento e che svolgono il lavoro tutti i giorni, questi sono dei dipendenti statali e vengono pagati. Nulla vieta che alcune associazioni di Protezione Civile possano avere anche dipendenti, perché in base alla struttura, quando sono molto grandi e organizzate, come al livello regionale, hanno bisogno di dipendenti che curano gli aspetti amministrativi. Siamo tutti dei volontari, quindi facciamo questo nel tempo libero dando il nostro aiuto dove possiamo e con ciò che sappiamo fare.

Chi può fare Volontariato? Possono farlo tutti, oppure ci vuole una laurea specifica?

Sì, possono farlo tutti, perché la Protezione Civile è come una grande piramide, dove alla base di tutto c’è anche il cittadino, quindi anche voi, anche senza indossare una divisa: siamo componenti del sistema di Protezione Civile. Perché se siamo bravi, ad esempio quando c’è un’alluvione, se evitiamo di sostare sul ponte, già siamo dei buoni operatori di Protezione Civile. Per quanto riguarda il nostro sistema, possono entrare a far parte del Volontariato tutti, solo che devono avere, per questione di responsabilità, dai 16 anni in su. Accettiamo tutte le iscrizioni senza limiti di età, senza bisogno di avere professionalità, perché queste verranno acquisite con i Corsi di Formazione che poi andremo a fare.

Perché hai scelto di diventare un Volontario della Protezione Civile?

Io sono diventato Volontario della Protezione Civile già da qualche anno, perché, un altro ragazzo che faceva parte della Protezione Civile, mi ha presentato e sono entrato. E poi, come tanti bambini, tanti ragazzini, c’era sempre l’amore per i Vigili del Fuoco, quindi c’è stata l’unione, tra quella passione che nasce appunto soltanto nei bambini e l’amico che mi ha dato questa possibilità.

Cosa possiamo fare noi ragazzi per sentirci più al sicuro in caso di emergenze?

Voi ragazzi, volendo, anche con le tecnologie, potete informarvi in maniera autonoma; però quello che dovete fare è rispettare le Norme Comportamentali. Dovete essere coscienti dei rischi a cui andate incontro e prestare la massima attenzione. Consideriamo degli aspetti della quotidianità: quando si va in giro con la macchinina, bisogna usare le cinture di sicurezza, rispettare i limiti di velocità e le regole come non bere se si guida. Questo è già quello che voi già potete fare.

Che messaggio volete inviare a noi studenti?

Il messaggio è quello di avvicinarvi al Volontariato, perché le Associazioni di Volontariato in questo periodo stanno perdendo la parte più giovanile. Molti ragazzi passano tanto tempo, mi dispiace dirlo, sui telefoni, o a fare altre attività che portano più al divertimento e allo svago. 2 Prestare qualche ora del vostro tempo a favore della Comunità in una Associazione di Volontariato, come noi facciamo da tanti anni, è anche una cosa bella, perché si frequentano altri ragazzi e si fa del bene, quindi uno si sente anche motivato e felice.