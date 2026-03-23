“Bartolo Cattafi fra libro di poesia e libro d’arte”, presentato al Parco La Rosa il volume di Silvia Freiles

È stato presentato ieri, presso l’auditorium del Parco Maggiore La Rosa, il saggio di Silvia Freiles “Bartolo Cattafi fra libro di poesia e libro d’arte”, edito dalla casa editrice Leo S. Olschki. Organizzatori dell’evento sono stati la Fidapa FPW sez. di Barcellona P.G., presieduta da Marilena Materia, e la rubrica culturale Sicilia Mater.

La presentazione dello studio di Silvia Freiles su Cattafi ha consentito al pubblico presente di conoscere meglio la figura del grande poeta barcellonese, attraverso il ritratto di un artista poliedrico, capace non solo di utilizzare forme artistiche diverse, ma di operare una continua contaminazione dei linguaggi artistici e di rappresentare la realtà stessa in modo pittorico mediante “un pensiero per immagini”.

Dopo l’introduzione di Grazia Salamone, che ha portato anche i saluti della Presidente della Fidapa di Barcellona P.G., Salvo Presti ha dialogato con l’autrice svelando i contenuti dell’opera.

Cattafi e il libro d’artista

Il libro nasce dall’attenzione di Silvia Freiles al fondo bibliografico cattafiano, messo a disposizione dall’Università Statale di Milano, del quale non sono sfuggiti all’autrice i molti libri d’artista presenti, soprattutto risalenti agli anni ‘70-’75. Cattafi infatti non solo era un estimatore e collezionista di queste opere, ma lui stesso collaborò attivamente alla stesura di opere appartenenti a tale genere: a Milano il poeta barcellonese frequentava gallerie d’arte, mostre e partecipava a vernissage, ed entrò in contatto con artisti contemporanei che spesso collaboravano con i poeti per la produzione di libri d’artista; nel caso del libro “Quattro poesie e quattro acqueforti” Cattafi è addirittura autore sia della parte grafica che di quella letteraria.

Bartolo Cattafi un “doppio talento”

Al centro del libro di Silvia Freiles c’è quindi questo rapporto di Cattafi col libro d’artista, ma l’opera esplora molte altre tematiche, come, per esempio, l’influsso di tutte le correnti primo novecentesche e anche del dopoguerra sulla sua doppia produzione sia pittorica che poetica.

“Dobbiamo considerare Cattafi un doppio talento – ha affermato Silvia Freiles – e ciò significa non soltanto registrare quali opere abbia prodotto, quindi a quanti e a quali mezzi espressivi si sia dedicato, ma come rappresentava la realtà e la sua è una rappresentazione pittorica della realtà”.

“Per fare poesia può servire anche l’inchiostro”

Successivamente si è tenuto l’intervento di Nino Sottile Zumbo «Per fare poesia può servire anche l’inchiostro». Il relatore ha esordito operando un paragone fra le Nugae di Catullo ed il libro della Freiles, per poi passare all’analisi del rapporto fra parola e icona in Bartolo Cattafi e ritornare, infine, al collegamento con i grandi del passato. “Cattafi è un grande sperimentatore – ha affermato il relatore – con un suo percorso personalissimo ed è un innovatore, ma guarda sempre all’antico, una sperimentazione che affonda nell’antico e nei classici”.

Per l’occasione sono state esposte delle fotografie riguardanti Bartolo Cattafi e l’opera “Figure geometriche con osso” di Giovanni Fugazzotto, ispirata alla lirica “L’osso” e vincitrice del Premio artistico letterario Città di Barcellona Pozzo di Gotto nel 2005.