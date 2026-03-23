Barcellona: grande emozione per il I Memorial Giuseppe Puliafito

Una serata intensa, carica di emozione e ricordo, quella andata in scena sabato scorso al Teatro Vittorio Currò di Barcellona Pozzo di Gotto in occasione del I Memorial Giuseppe Puliafito.

L’iniziativa, promossa dall’associazione “Atmosfera Blu” insieme a Nino Trapani e al Lions Club Barcellona, ha unito musica, sport e solidarietà nel segno di una figura che ha lasciato un’impronta profonda nel panorama giornalistico locale.

Lo scopo benefico della serata

A rendere ancora più significativa la manifestazione è stata la finalità benefica: il ricavato della vendita dei biglietti sarà destinato a sostenere progetti per l’inserimento lavorativo di adulti affetti da autismo e all’istituzione di una borsa di studio per coloro che, in difficoltà economica, non hanno la possibilità di affrontare gli studi universitari.

Ad aprire la serata sono stati Nino Trapani e Pina Rita Bruno, presidente onoraria del Lions Club Barcellona per l’anno sociale 2025-2026. Attraverso una toccante lettera scritta da Flaviana Gullì, moglie del direttore Giuseppe Puliafito e caporedattrice della testata online, è stato tracciato un ritratto autentico dell’uomo e del professionista: una persona leale, onesta e profondamente legata al suo lavoro, svolto con passione, dedizione, rispetto e umiltà.

Ad accompagnare i diversi momenti della serata sono state le esibizioni del gruppo musicale “Atmosfera Blu”, da sempre legato da sincero affetto e stima al direttore scomparso.

Il confronto tra il passato e il presente del giornalismo

Momento centrale dell’evento è stato il confronto sul giornalismo di ieri e di oggi, che ha visto protagonisti alcuni tra i principali esponenti dell’informazione locale: la direttrice responsabile di 24live Cristina Saja, il direttore di 98zero Benedetto Orti Tullo e il giornalista della Gazzetta del Sud Lino Miano, il quale era presente in redazione ai tempi della fondazione di 24live.

In particolare, Benedetto Orti Tullo e Lino Miano hanno ricordato alcuni momenti significativi che li legavano a Giuseppe Puliafito, non solo in qualità di colleghi, ma anche di amici, offrendo al pubblico uno spaccato autentico del suo lato umano e professionale.

A loro si è aggiunta Flaviana Gullì, che ha ricordato l’impegno instancabile di Giuseppe Puliafito al servizio della città, non solo come giornalista, ma anche come fondatore e guida della testata.

Durante l’incontro è stato proiettato un video particolarmente emozionante, che ha ripercorso le tappe fondamentali della carriera del direttore. Subito dopo, è stata presentata ufficialmente alla città la redazione di 24live: un gruppo di giovani che, con entusiasmo e senso di responsabilità, ha scelto di proseguire il lavoro avviato da Puliafito, insieme a Cristina Saja, Flaviana Gullì e il giornalista Tindaro Natoli, anche lui presente dai primi giorni di “vita” della nostra testata online.

Spazio anche al mondo dello sport cittadino, con gli interventi di Massimo Romano, in rappresentanza della realtà cestistica locale, e Ivano Galia come portavoce della Nuova Igea Virtus.

Risate e spensieratezza con Angelo Russo

A chiudere la serata, tra sorrisi e leggerezza, l’intervento del comico Angelo Russo, noto al grande pubblico per il ruolo dell’agente Catarella nella serie televisiva Il Commissario Montalbano.

Un evento che ha saputo unire memoria, comunità e impegno concreto, nel segno di valori che continuano a vivere nel ricordo di Giuseppe Puliafito.