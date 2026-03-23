Alla scoperta della Raffineria di Milazzo: un gigante a due passi da casa

Spesso le realtà più grandi e complesse si trovano proprio accanto a noi, ma non ci facciamo caso

finché non abbiamo l’opportunità di osservarle da vicino. È quello che è successo alla mia classe

durante la visita guidata alla Raffineria di Milazzo. Nonostante abiti a poca distanza da questo

impianto, non vi ero mai entrata. L’esperienza si è rivelata estremamente istruttiva per

comprendere processi produttivi che ignoravo completamente.



Un pilastro dell’energia italiana



La raffineria è un punto di riferimento fondamentale per il nostro Paese: qui si produce infatti il

20% del fabbisogno energetico italiano. Ogni anno vengono lavorate oltre 9 milioni di tonnellate

di greggio, che viene accuratamente depurato dall’acqua e dalle impurità. Da questo complesso

processo di trasformazione si ottengono prodotti che usiamo quotidianamente, come:

 Benzina e gasolio per i trasporti;

 Jet fuel per gli aerei;

 GPL, olio combustibile, zolfo e propilene.



Una città dentro la città



L’interno della raffineria è impressionante: un impianto gigante che si estende su circa 212 ettari.

Durante il tour abbiamo visto gli oltre 100 serbatoi di stoccaggio e i due imponenti pontili per il

carico e scarico del petrolio, capaci di ospitare fino a 14 navi contemporaneamente. Oltre ai

sistemi di depurazione e antincendio, il “cuore pulsante” è la base operativa, dove i tecnici

controllano ogni fase della produzione attraverso sofisticati sistemi computerizzati. Esiste persino

una mensa interna, proprio come in una piccola città autonoma.



Persone e Sicurezza



La struttura, di proprietà di Eni e Q8, è una fonte di lavoro preziosa per il territorio: conta circa 650

dipendenti diretti e oltre 1.500 collaboratori esterni. In un ambiente così grande, la sicurezza è la

priorità assoluta: abbiamo scoperto che esiste una squadra antincendio dedicata, pronta a

intervenire 24 ore su 24 in caso di emergenza.



Conclusione: le mie impressioni



Questa uscita didattica è stata un’occasione unica per guardare con occhi diversi un paesaggio che

vedo ogni giorno. Mi ha colpito molto scoprire quanta tecnologia e quante persone siano

necessarie per produrre l’energia che fa muovere le nostre auto o riscalda le nostre case. È stato

affascinante vedere come l’ingegno umano riesca a gestire un impianto così immenso e complesso

in totale sicurezza. Torno a casa con la consapevolezza che, dietro un semplice distributore di

benzina, c’è un mondo di lavoro e precisione davvero straordinario.