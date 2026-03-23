Alla scoperta della Raffineria di Milazzo: un gigante a due passi da casa

Spesso le realtà più grandi e complesse si trovano proprio accanto a noi, ma non ci facciamo caso
finché non abbiamo l’opportunità di osservarle da vicino. È quello che è successo alla mia classe
durante la visita guidata alla Raffineria di Milazzo. Nonostante abiti a poca distanza da questo
impianto, non vi ero mai entrata. L’esperienza si è rivelata estremamente istruttiva per
comprendere processi produttivi che ignoravo completamente.
Un pilastro dell’energia italiana
La raffineria è un punto di riferimento fondamentale per il nostro Paese: qui si produce infatti il
20% del fabbisogno energetico italiano. Ogni anno vengono lavorate oltre 9 milioni di tonnellate
di greggio, che viene accuratamente depurato dall’acqua e dalle impurità. Da questo complesso
processo di trasformazione si ottengono prodotti che usiamo quotidianamente, come:
Benzina e gasolio per i trasporti;
Jet fuel per gli aerei;
GPL, olio combustibile, zolfo e propilene.
Una città dentro la città
L’interno della raffineria è impressionante: un impianto gigante che si estende su circa 212 ettari.
Durante il tour abbiamo visto gli oltre 100 serbatoi di stoccaggio e i due imponenti pontili per il
carico e scarico del petrolio, capaci di ospitare fino a 14 navi contemporaneamente. Oltre ai
sistemi di depurazione e antincendio, il “cuore pulsante” è la base operativa, dove i tecnici
controllano ogni fase della produzione attraverso sofisticati sistemi computerizzati. Esiste persino
una mensa interna, proprio come in una piccola città autonoma.
Persone e Sicurezza
La struttura, di proprietà di Eni e Q8, è una fonte di lavoro preziosa per il territorio: conta circa 650
dipendenti diretti e oltre 1.500 collaboratori esterni. In un ambiente così grande, la sicurezza è la
priorità assoluta: abbiamo scoperto che esiste una squadra antincendio dedicata, pronta a
intervenire 24 ore su 24 in caso di emergenza.
Conclusione: le mie impressioni
Questa uscita didattica è stata un’occasione unica per guardare con occhi diversi un paesaggio che
vedo ogni giorno. Mi ha colpito molto scoprire quanta tecnologia e quante persone siano
necessarie per produrre l’energia che fa muovere le nostre auto o riscalda le nostre case. È stato
affascinante vedere come l’ingegno umano riesca a gestire un impianto così immenso e complesso
in totale sicurezza. Torno a casa con la consapevolezza che, dietro un semplice distributore di
benzina, c’è un mondo di lavoro e precisione davvero straordinario.