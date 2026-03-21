Basket: l’intervista pre-partita a Marco Di Marzio

Il Barcellona Basket è reduce dalla fondamentale vittoria di domenica scorsa sul parquet di Rende. I giallorossi hanno conquistato due punti fondamentali per la classifica, in un momento particolarmente delicato del campionato: la corsa ai playoff.

Adesso i ragazzi di coach Bartocci si preparano per la sfida casalinga di domani pomeriggio al PalAlberti contro il Basket Monopoli: serviranno compattezza, intensità e spirito di gruppo per dare continuità ai risultati ottenuti fino ad ora in questa stagione.

Ai microfoni di 24live, Marco Di Marzio ha descritto la preparazione della squadra alla gara di domani, sottolineando come il gruppo sia motivato e concentrato sull’obiettivo playoff.