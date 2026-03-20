Play Volley Barcellona campione U19 maschile per il secondo anno consecutivo

La Play Volley Barcellona conquista il titolo territoriale Under 19 maschile per la stagione 2025/2026, confermandosi campione per la seconda stagione consecutiva.

La finale si è disputata presso la palestra annessa al PalaRescifina di Messina, al termine di una gara equilibrata contro l’ASD SGM Spadafora, formazione che aveva chiuso la regular season al primo posto con due punti di vantaggio.

Le due squadre erano state protagoniste del girone tirrenico, entrambe con una sola sconfitta stagionale. In semifinale:

la Play Volley Barcellona ha superato Mondo Giovane con un doppio 3-0;

con un doppio 3-0; l’ASD SGM Spadafora ha avuto la meglio sul Team Volley Messina, imponendosi al Golden Set.

Una finale decisiva

La partita di finale ha rappresentato una grande sfida, anche tra gli allenatori: coach Enza Torre contro Gabriele Marchetta, suo ex atleta, in un incrocio ricco di storia e significato.

La sfida si è sviluppata su un sostanziale equilibrio. La Play Volley Barcellona è riuscita a portarsi in vantaggio nei set, ma Spadafora ha reagito riuscendo a trascinare l’incontro al tie-break, come già accaduto nella regular season.

Nel quinto set, la Play Volley ha avuto il merito di tenere il comando fino al momento decisivo, chiudendo sul 15-12 con il punto direttamente dalla ricezione del libero Mattia Giordano.

Tra le azioni conclusive:

il punto del 14-11 firmato da Matteo Torre;

il punto finale dopo l’errore di battuta, arrivato su una giocata del libero Mattia Giordano.

Il roster dei campioni territoriali

Questi gli atleti della Play Volley Barcellona Under 19:

Matteo Torre;

Filippo Barresi;

Gianluca Torre;

Angelo De Pasquale;

Alessandro Caragliano;

Andrii Franchuk;

Davide Gitto;

Mattia Giordano;

Nunziato Calabrese;

Marco Calpona;

Francesco Bagnato;

Antonino Cutropia;

Lorenzo Squadrito;

Andrea Giacoppo;

Giuseppe Calpona.

Un risultato di continuità

Per la Play Volley Barcellona si tratta del secondo titolo consecutivo nella categoria Under 19 maschile, oltre che del quinto complessivo a livello territoriale, a conferma della continuità del percorso sportivo della società.

Tramite un post sui propri canali, la Play Volley ha voluto dedicare dei ringraziamenti: ai ragazzi e a coach Enza Torre, “guida instancabile e protagonista di tutti e cinque i titoli territoriali della società, esempio di passione, pazienza e crescita continua”.