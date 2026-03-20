Milazzo: riunione del Comitato Welfare della Gente di Mare

Si è svolta presso la sede della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo la riunione del Comitato Territoriale del Welfare della Gente di Mare di Milazzo, parte della rete nazionale dedicata all’assistenza ai lavoratori marittimi.

La rete nazionale dei Comitati: il Comitato di Milazzo

I Comitati Territoriali del Welfare della Gente di Mare operano all’interno di una struttura coordinata a livello nazionale, con l’obiettivo di promuovere iniziative a tutela dei marittimi che operano o transitano nei porti italiani, in linea con i principi della Convenzione sul lavoro marittimo (MLC 2006).

Attualmente sono attivi 26 comitati territoriali nei principali scali portuali italiani, con funzioni di raccordo tra istituzioni, autorità marittime, operatori portuali e associazioni del terzo settore, al fine di garantire accoglienza, assistenza e supporto alla comunità marittima.

Il Comitato di Milazzo, attivo dal 2008, ha avviato una nuova fase operativa, presentandosi con una rinnovata organizzazione e con l’obiettivo di rispondere in maniera sempre più efficace alle esigenze dei marittimi, anche alla luce delle evoluzioni del settore e delle crescenti necessità di assistenza.

L’incontro, presieduto dal Comandante della Capitaneria di Porto, ha rappresentato un momento di confronto tra i membri del Comitato, cpstituito da:

Associazione Stella Maris;

Corporazione dei Piloti;

Gruppo Ormeggiatori;

Rimorchiatori Augusta;

Agenzia Marittima Paolo Laquidara;

Raffineria di Milazzo;

Avvisatore Marittimo;

Cappellano del Porto;

Rappresentante diocesano dell’Apostolato del Mare;

Area Marina Protetta Capo Milazzo.

La riorganizzazione di Stella Maris

Tema centrale della riunione è stata la presentazione della nuova struttura dell’Associazione Stella Maris del Porto di Milazzo, recentemente riorganizzata con la nomina del nuovo presidente e il rinnovo del Consiglio Direttivo.

L’associazione rappresenta un punto di riferimento per l’accoglienza e l’assistenza ai marittimi, operando in coordinamento con il Comitato e con le realtà del territorio.

Nel corso dell’incontro è emersa la volontà di consolidare e sviluppare la rete di collaborazione tra istituzioni e associazioni, con l’obiettivo di rafforzare i servizi dedicati ai marittimi.

Il porto di Milazzo registra ogni anno il transito di oltre 50.000 lavoratori del mare, rendendo centrale il tema dell’accoglienza e del supporto alla comunità marittima.

L’amministrazione comunale di Milazzo e l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto hanno mostrato attenzione verso le iniziative e i progetti a sostegno del settore.

L’avvio delle attività del Comitato nella sua nuova veste rappresenta un passo verso un sistema di assistenza più moderno, efficiente e orientato ai bisogni dei lavoratori del mare.