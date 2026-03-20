Milazzo, recuperati in mare 11 kg di marijuana: quattro involucri al largo di Capo Milazzo

Lo scorso 18 marzo 2026, un’importante operazione di polizia giudiziaria è stata condotta nelle acque antistanti il litorale mamertino, con particolare attenzione allo specchio acqueo di Capo Milazzo.

L’intervento è scaturito da una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Milazzo da parte degli operatori dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo. Durante le consuete attività di monitoraggio, è stato individuato un involucro sospetto galleggiante in mare.

Dopo aver valutato le caratteristiche del materiale, ritenuto potenzialmente riconducibile a sostanza stupefacente, le autorità hanno disposto il recupero e il trasferimento presso il porto di Milazzo per gli accertamenti. Contestualmente è stata avviata un’attività investigativa in coordinamento con altre Forze di polizia.

Le successive operazioni di perlustrazione, estese all’intera area circostante, hanno consentito di individuare e recuperare altri tre involucri galleggianti, confezionati in modo tale da restare in superficie.

Sequestrati circa 11 kg di marijuana

Al termine delle verifiche, il materiale recuperato è risultato essere costituito da circa 11 chilogrammi di marijuana, suddivisi in quattro involucri sigillati e predisposti per il galleggiamento in mare.

Dell’operazione è stata immediatamente informata la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha disposto il sequestro della sostanza per ulteriori accertamenti.

Le dichiarazioni della Procura

Il Procuratore Capo, Giuseppe Verzera, ha dichiarato che l’Autorità giudiziaria intende:

«approfondire con la massima attenzione la vicenda, avviando tutti gli accertamenti investigativi necessari per ricostruire l’origine e la destinazione del carico recuperato in mare».

Ha inoltre evidenziato come il fenomeno del ritrovamento di droga in mare:

«stia assumendo una connotazione a dir poco inquietante», anche alla luce di episodi simili registrati recentemente.

La Procura ha assicurato il massimo impegno nel contrasto ai traffici illeciti via mare.