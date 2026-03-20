Milazzo, il giovane speaker Leonardo Cusumano negli studi Rai incontra Fiorello: “Devi diventare meglio di noi”

Un’esperienza da ricordare, tra emozione, talento e uno sguardo già proiettato verso il futuro della radio e dello spettacolo. Il sedicenne milazzese Leonardo Cusumano è stato protagonista di un incontro speciale negli studi Rai di Via Asiago a Roma, dove si realizza la trasmissione La Pennicanza.

Qui ha avuto modo di confrontarsi con lo showman Rosario Fiorello e la sua spalla Fabrizio Biggio, vivendo da vicino i meccanismi di uno dei programmi radiofonici più seguiti del momento.

Fiorello ha subito mostrato simpatia per il giovane speaker milazzese, tanto da accettare di girare insieme a lui un reel che, in appena 24 ore, ha già sfiorato le 100 mila visualizzazioni. Durante l’incontro, Leonardo ha chiesto un consiglio per il suo futuro: «Mi date dei consigli per diventare come voi?». Pronta la risposta di Fiorello: «Non te lo do il consiglio. Tu non devi diventare come noi, ma meglio di noi!».

Momenti di leggerezza anche quando, su invito di Leonardo, Fiorello ha improvvisato una delle sue celebri imitazioni, quella di Fabrizio Corona, tra i cavalli di battaglia della trasmissione.

Leonardo ha trascorso l’intera mattinata negli studi Rai insieme al padre Gianfranco Cusumano, direttore della testata Milazzo24.it, e al fratello Gabriele. Non sono mancati momenti curiosi, come il siparietto nei corridoi in cui Gabriele, 20 anni, ha simulato un incontro di arti marziali proprio con Fiorello.

Nel corso della visita, il giovane speaker ha assistito anche alla trasmissione Radio Social Club, dove ha avuto modo di scambiare qualche battuta con i conduttori Luca Barbarossa e Ema Stokholma, ricevendo apprezzamenti per la sua giovane età e per un curriculum già significativo.

Nonostante i suoi 16 anni, infatti, Leonardo Cusumano può già vantare oltre cento interviste, molte delle quali a noti personaggi dello spettacolo come Lino Banfi, Massimo Boldi e, più recentemente, Biagio Izzo.

Da due anni conduce ogni domenica mattina su Radio Milazzo il programma “Tale figlio, tale padre” insieme al padre Gianfranco, un format che mette a confronto generazioni diverse nell’analisi delle principali notizie del territorio.

Un’esperienza, quella vissuta negli studi Rai, che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita di un giovane talento milazzese, il cui sogno resta quello di approdare presto a un network radiofonico nazionale.