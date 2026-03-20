Barcellona: riapre al pubblico il Museo “Nello Cassata”

Il Museo Etnostorico “Nello Cassata” di Barcellona Pozzo di Gotto riapre le sue porte dopo un anno di chiusura forzata. Sarà l’associazione OIKOS a continuare a gestire direttamente la struttura, con il coordinamento ed in sinergia con la Città Metropolitana di Messina.

La chiusura, risalente all’ultima settimana del marzo 2025, aveva generato non poche reazioni. Il lungo periodo di inattività e la mancata fruizione di una fra le strutture di più alto valore turistico-culturale della Provincia era stata accompagnata dalla scomparsa del suo fondatore, il compianto procuratore Franco Cassata, deceduto nel novembre scorso.

L’apertura era stata decretata tramite una determina dirigenziale (la n. 4296 del 04/12/2025), che diviene ora effettiva.

Il Museo “Cassata”: tra le più importanti strutture di natura etno-antropologica sul territorio nazionale

Il Museo “Nello Cassata”, destinatario di innumerevoli riconoscimenti pubblici, è ritenuto per qualità e quantità di reperti – circa 25.000 e le 45 botteghe dei vari mestieri, oramai scomparsi, praticati dai nostri antenati – la più importante struttura di natura etno-antropologica esistente su tutto il territorio nazionale.

La struttura museale è costituita da un edificio a tre piani e da un grande padiglione, circondato da un area in cui sono collocati moltissimi reperti dell’era preindustriale e un vasto spazio bitumato, ove vengono organizzati incontri culturali e spettacoli di vario genere tendenti alla rivalutazione della cultura della nostra Sicilia. Il Museo, inoltre è dotato, di una scala mobile esterna per consentire ai portatori di handicap di accedere al piano superiore.

Al terzo piano dell’immobile è presente una notevolissima biblioteca-emeroteca, con migliaia di volumi e preziosi documenti risalenti sin dal XV secolo, al servizio di studiosi di varie discipline e di studenti (servita anche per molte tesi di laurea).

Il Museo con il suo personale, ora transitato alla Città Metropolitana di Messina, composto da guide molto preparate – avendo seguito dei corsi organizzati da esperti del settore – ha svolto vere e proprie attività didattiche, specie nei confronti dei visitatori giovani, spiegando loro l’origine e l’uso di antichi manufatti, dei quali ne sconoscono l’esistenza.

Inoltre il Museo organizza convegni e conferenze su diversi temi sociali, con la partecipazione di noti esponenti della cultura.

Ancora, il Museo Cassata ha avuto, per la sua presenza trainante in questa Provincia e del suo specifico ruolo socio culturale, molteplici riconoscimenti (premi “Colapesce”, “Pitrè”, “Associazione Livatino”, “All’impegno sociale”, “Fiore di Zagara“), oltre numerosi resoconti giornalistici.

Tutti i reperti sono sottoposti al vincolo di indisponibilità ad opera della Sovrintendenza ai Beni Culturali di Messina.

Orari di apertura e fruizione

Attualmente il Museo resterà aperto dalle 08:30 alle 12:30, tranne il sabato e la domenica. Come preannunciato, sarà l’associazione OIKOS ad occuparsi della gestione, insieme alla Città Metropolitana.

Per concordare o prenotare delle visite all’interno della struttura (anche pomeridiane o il sabato e la domenica) sarà possibile rivolgersi ai numeri di telefono: 090 9760063 e 347 9927425.