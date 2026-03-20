Baby Protection Day in provincia di Messina: tappa anche a Barcellona

Si è concluso con grande partecipazione il ciclo di incontri “Baby Protection Day” in provincia di Messina, che ha visto tra le tappe anche Barcellona Pozzo di Gotto, nell’ambito della 1ª Giornata Nazionale della Protezione, promossa da Alleanza Assicurazioni in collaborazione con ANPAS e celebrata il 12 marzo.

Un’iniziativa diffusa su tutto il territorio della provincia

L’iniziativa rientra nel programma nazionale che, dal 2 al 18 marzo, ha visto nascere in tutta Italia centinaia di Eventi Educativi Baby Protection Day: veri e propri corsi gratuiti di disostruzione pediatrica e primo soccorso, rivolti a genitori, nonni, educatori e a tutti coloro che hanno la responsabilità di un bambino.

L’ANPAS, insieme alla Pubblica Assistenza Club Radio C.B., ha organizzato gli appuntamenti formativi presso le sedi di Alleanza Assicurazioni di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo, Capo d’Orlando e Messina.

Durante gli incontri, istruttori qualificati hanno illustrato le manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica, affiancando alla teoria esercitazioni pratiche su manichino.

I partecipanti hanno avuto la possibilità di apprendere tecniche semplici ma fondamentali per affrontare situazioni di emergenza, in un clima di grande attenzione e coinvolgimento.

Prevenzione e cultura della sicurezza

Il progetto ha ribadito l’importanza della prevenzione, della formazione continua e della diffusione di competenze salvavita all’interno della comunità. La risposta del territorio conferma la necessità di promuovere una cultura della sicurezza orientata alla tutela dei più piccoli.

ANPAS e Alleanza Assicurazioni hanno ringraziato volontari, famiglie e cittadini per la partecipazione e l’entusiasmo dimostrati, rinnovando l’impegno a promuovere percorsi formativi dedicati alla tutela dell’infanzia e alla sicurezza della comunità.