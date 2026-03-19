Torna la Notte Nazionale del Liceo Classico: il 27 marzo la XII edizione

Venerdì 27 marzo 2026 torna uno degli appuntamenti più attesi del panorama scolastico italiano: la Notte Nazionale del Liceo Classico. Dalle 18:00 alle 24:00, circa 350 licei classici in tutta Italia apriranno le porte al pubblico per una serata all’insegna della cultura, della creatività e della condivisione.

Nata da un’idea del professor Rocco Schembra e promossa dall’Associazione Temenos – Recinto Classico, la manifestazione è sostenuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e da numerose istituzioni accademiche e culturali.

Per l’edizione 2026, inoltre, è stata avviata una collaborazione con la TGR della RAI, che contribuirà a dare maggiore visibilità all’iniziativa su scala nazionale.

Il tema: “Homo sum…”

Tema centrale di quest’anno è “Homo sum…”, un invito a riflettere sul significato di humanitas nel mondo contemporaneo. Un filo conduttore che guiderà spettacoli, letture, performance artistiche e momenti di approfondimento, tutti ideati e realizzati dagli studenti.

A rappresentare simbolicamente questa riflessione saranno anche due elementi artistici: il brano inedito “La fioritura” del cantautore Francesco Rainero e la locandina ufficiale dell’artista Valentina Sanfilippo.

Quest’ultima raffigura un neonato accolto tra i rami luminosi di un albero, immagine che richiama la trasmissione dei valori umani nel tempo, in contrasto con un mondo segnato da conflitti e distruzione.

Una scuola aperta alla città

Durante le sei ore della manifestazione, i licei proporranno un ricco programma di attività; rappresentazioni teatrali, concerti, letture di testi antichi e moderni, incontri con autori, dibattiti, proiezioni e persino degustazioni ispirate al mondo antico.

Protagonisti assoluti saranno gli studenti, chiamati a dimostrare come la tradizione classica possa dialogare con la contemporaneità in modo vivo e attuale.

Un evento sempre più internazionale

Non solo Italia: alla XII edizione partecipano anche 30 scuole provenienti da nove Paesi europei, tra cui Francia, Germania, Grecia e Spagna. Un segnale importante della crescente attenzione internazionale verso gli studi classici.

Le novità del 2026

Tra le principali innovazioni di quest’anno spicca il “Pomeriggio del Classico”, in programma dalle 16:00 alle 18:00 nelle scuole secondarie di primo grado e pensato per avvicinare i più giovani al mondo della cultura greca e latina.

Non manca anche il riconoscimento annuale al miglior liceo partecipante: per il 2026 il titolo va al Liceo Classico “G. Marconi” di Conegliano. Premiati anche gli studenti vincitori del concorso nazionale: Nicole Marianna Massa, autrice dello spot “Cogito.exe” e Cosmin Bejenariu per la sezione internazionale.

Un’esperienza educativa condivisa

Più che un semplice evento, la Notte Nazionale del Liceo Classico si conferma un’esperienza educativa a tutto tondo. Per settimane studenti e docenti lavorano insieme alla progettazione delle attività, trasformando la scuola in un laboratorio culturale aperto al territorio.

Per una notte, centinaia di istituti in Italia e all’estero si uniscono così nel segno della cultura umanistica, ribadendo il valore e l’attualità delle radici greco-romane nella formazione delle nuove generazioni.