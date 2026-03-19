Maxi tamponamento sulla A20: individuato e denunciato il conducente del tir

Importanti sviluppi sul maxi tamponamento avvenuto nella mattinata di martedì sull’autostrada A20, nel tratto compreso tra Villafranca Tirrena e Milazzo. Le autorità hanno individuato e denunciato il conducente del mezzo pesante ritenuto responsabile dell’incidente che ha coinvolto decine di veicoli.

Si tratterebbe di un autista professionale di 54 anni, dipendente di una ditta campana, già noto alle Forze dell’Ordine. L’uomo era alla guida di un autoarticolato privo della revisione obbligatoria. Secondo quanto ricostruito, il mezzo avrebbe perso ingenti quantità di gasolio lungo la carreggiata, rendendo particolarmente viscido l’asfalto in più punti.

La presenza del carburante sulla strada avrebbe causato la perdita di controllo di numerosi veicoli in transito, diretti verso Palermo, dando origine ad una serie di tamponamenti a catena.

Determinante il lavoro degli agenti della Polizia Stradale di Messina, che attraverso indagini accurate sono riusciti a risalire all’identità del conducente del tir. Nei suoi confronti è scattata la denuncia per attentato alla sicurezza dei trasporti.

Le autorità hanno inoltre disposto il sequestro del mezzo pesante e contestato diverse violazioni amministrative, tra cui la mancanza della revisione, la perdita del carico e la sua cattiva sistemazione.

L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza della circolazione e sui controlli dei mezzi pesanti lungo le arterie autostradali.