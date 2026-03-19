Barcellona: torneo di burraco di beneficienza organizzato dal Lions Club Castroreale

Un pomeriggio all’insegna della solidarietà e del gioco quello in programma domenica 29 marzo a Barcellona Pozzo di Gotto. Il Lions Club Castroreale, nell’ambito delle attività del Lions Club International, organizza un torneo di burraco di beneficienza presso l’Unico Hotel sito in Via Operai 193.

L’evento, promosso dal presidente Claudio Cannas, vedrà la partecipazione di appassionati e sostenitori con accredito delle coppie alle ore 15:30 e inizio delle partite alle ore 16:00. Sono previste quattro partite, con una quota di partecipazione di 25 euro a persona e un aperitivo conclusivo per tutti i partecipanti.

Finalità centrale dell’iniziativa è la raccolta fondi: l’intero ricavato sarà devoluto alla Cooperativa Utopia, a sostegno della comunità per minori stranieri non accompagnati “La Casa di Ismail”.

Per informazioni e iscrizioni contattare: 3392471915.