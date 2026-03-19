ASD Merì FC seconda nel campionato provinciale di calcio a 5 femminile

L’ASD Merì FC chiude al secondo posto il campionato provinciale CSI di calcio a 5 femminile, al termine della sua prima partecipazione ufficiale.

Nata ad ottobre 2025 dal presidente Filippo Crisafulli e la vicepresidente Alessandra Lupo, l’ASD Merì FC rappresenta una realtà giovanissima nel territorio provinciale messinese per il calcio a 5 femminile.

La classifica del campionato

Il campionato ha visto la partecipazione di cinque squadre:

Rometta 98043 , prima classificata con 24 punti e 8 vittorie su 8 partite;

, prima classificata con 24 punti e 8 vittorie su 8 partite; ASD Merì FC , seconda con 15 punti e 5 vittorie;

, seconda con 15 punti e 5 vittorie; Giardini Naxos , terza con 12 punti;

, terza con 12 punti; Comprensorio del Tindari , quarta con 8 punti;

, quarta con 8 punti; Team Scaletta (giovanile), ultima classificata.

Il campionato provinciale CSI si conferma un contesto competitivo ma allo stesso tempo improntato da uno spirito amatoriale, dove anche le ragazze più inesperte possono partecipare per crescere in questo sport.

Per una squadra alla prima esperienza ufficiale si tratta di un risultato molto positivo, frutto di un percorso di crescita costruito nel corso delle partite.

I numeri della stagione

Alla guida della squadra c’è mister Fabio Mostaccio, che ha lavorato soprattutto sull’equilibrio del gruppo e sulla gestione delle gare, contribuendo allo sviluppo di un’identità di gioco semplice ma efficace.

Dal punto di vista delle statistiche, il Merì FC ha fatto registrare ben 51 reti segnate, imponendosi come miglior attacco del campionato mentre 25 sono le reti subite, terza miglior difesa dopo Rometta e Giardini Naxos.

Le prospettive future

Nel complesso, la stagione rappresenta una base su cui costruire il futuro e trattandosi di una realtà giovane, ci sono ancora margini di miglioramento, ma il primo anno ha fornito indicazioni incoraggianti sia sul piano del gioco che su quello della coesione del gruppo.

La vicepresidente Alessandra Lupo ha espresso la volontà della società di iscrivere la squadra al campionato di Serie C regionale, sottolineando la necessità di prepararsi a un livello più impegnativo e l’importanza del supporto degli sponsor.