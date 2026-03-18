Sanità a Barcellona, nuova frontiera per la riabilitazione: al Cutroni Zodda, il metodo PRP

Importante novità nel campo della sanità locale: all’ospedale Cutroni Zodda prende il via una nuova fase per l’attività ambulatoriale della UOC di Riabilitazione. È stato infatti introdotto il PRP (plasma ricco di piastrine), una tecnica innovativa sempre più utilizzata per la ricostruzione delle strutture articolari.

Il PRP, ottenuto dal sangue del paziente, consente di accelerare i processi di rigenerazione dei tessuti, rappresentando una valida soluzione soprattutto in ambito ortopedico e riabilitativo. L’obiettivo è quello di migliorare sensibilmente i tempi di recupero e garantire cure più efficaci e mirate.

Si tratta di un passo avanti significativo per la sanità del territorio, che punta così a offrire servizi sempre più all’avanguardia e in linea con le più moderne metodologie terapeutiche.

A guidare questo nuovo percorso è la UOC di Riabilitazione, diretta dal dottor Giuseppe Quattrocchi, che ha illustrato benefici e prospettive dell’introduzione del PRP nel corso di un’intervista.

Un’innovazione che rafforza il ruolo del Cutroni Zodda come punto di riferimento per la riabilitazione a Barcellona Pozzo di Gotto e nell’intero comprensorio.