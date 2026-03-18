San Filippo del Mela: il Parco Corolla dona 30 gift card al comune

Trenta gift card dal valore di 50 euro ciascuna da destinare alle famiglie fragili del territorio filippese sono state consegnate ieri all’amministrazione comunale dal direttore del Parco Corolla Santi Grillo.

L’iniziativa, che si ripete ormai da diversi anni, è stata accolta positivamente dal sindaco Gianni Pino e dall’assessore ai servizi sociali Francesco Iarrera, che hanno deciso, ai fini della distribuzione, di farne dono, in parti uguali, ai tre parroci del territorio: Don Enrico Mortillaro, della parrocchia di San Filippo e Giacomo, Don Stefano Messina, della parrocchia Maria SS. Immacolata e Sacro Cuore di Gesù (Olivarella e Corriolo) e Don Peppe Trifirò, della parrocchia Maria Santissima della Catena di Archi.

Ieri al comune, ha avuto luogo la consegna ufficiale, alla presenza dell’assessore Iarrera e del direttore del parco Corolla Grillo.

«Un sentito ringraziamento – dichiarano il sindaco Pino e l’assessore Iarrera – al Parco Corolla per la generosa iniziativa di consegna delle tessere spesa ai cittadini. Un gesto concreto di solidarietà che rappresenta un aiuto prezioso per molte famiglie e un esempio positivo di attenzione verso la comunità».

Le gift card possono essere spese in tutte le attività del centro commerciale, ivi compreso il poliambulatorio presente all’interno del parco.