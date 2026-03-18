Merì, Siracusa replica a Cicciari e presenta vicesindaco e nuovi candidati per “Rinascita meriese”

Continua il percorso verso le elezioni amministrative 2026 a Merì. Dopo l’annuncio ufficiale della candidatura alla carica di sindaco di Giusy Cicciari, non tarda ad arrivare la replica dell’altro candidato sindaco, Nino Siracusa, insieme alla presentazione di tre nuovi candidati per la lista “Rinascita meriese. Ripartiamo da qui” e alla designazione di Vincenza Quaglieri per la carica di vicesindaco.

Siracusa “A Merì nessun vuoto istituzionale”

Nel corso della conferenza stampa tenutasi ieri sera, Siracusa ha replicato alle dichiarazioni che hanno accompagnato la candidatura di Cicciari, sottolineando come Merì negli ultimi mesi non sia stata caratterizzata da un “vuoto istituzionale”, bensì da una presenza continua.

“Negli ultimi giorni abbiamo letto dichiarazioni che, pur nel legittimo confronto politico, contengono affermazioni che riteniamo doveroso chiarire per rispetto della verità e soprattutto della comunità di Merì.

Si parla di “mesi difficili segnati da incertezza, silenzi e da una crisi istituzionale che avrebbe lasciato il Comune senza un punto di riferimento”. Questa ricostruzione non corrisponde alla realtà dei fatti”.

Inevitabile il riferimento al periodo di malattia affrontato dal sindaco uscente Bonansinga, di cui Siracusa ha voluto sottolineare il contributo negli ultimi mesi, in sinergia con l’amministrazione.

“Il sindaco Bonansinga, pur affrontando con grande dignità problemi di salute che tutti conoscono, non ha mai fatto mancare il proprio contributo alle decisioni amministrative. Ha continuato a seguire l’attività dell’ente e a confrontarsi con la squadra di governo con senso di responsabilità e amore per il paese.

Allo stesso tempo, non è mai esistito alcun “vuoto istituzionale”. Il sottoscritto, nel ruolo di vicesindaco, insieme agli assessori e agli uffici comunali, è stato ogni giorno presente in Municipio per garantire la continuità amministrativa, il funzionamento degli uffici e l’attenzione ai problemi dei cittadini. L’amministrazione non si è mai fermata.

Per questo riteniamo sinceramente disdicevole che, in una fase delicata come quella che ha riguardato la salute del sindaco, si tenti di trasformare una vicenda umana in un argomento di polemica politica. Merì è una comunità fatta di persone, di rispetto e di valori che dovrebbero venire prima di qualsiasi competizione elettorale”.

In conclusione, “Rinascita meriese” ha voluto ribadire l’impegno che intende mantenere per portare avanti un progetto politico aperto.

“Accogliamo naturalmente il confronto democratico e le candidature che nascono per proporre idee e programmi. Ma crediamo che il dibattito debba restare ancorato alla realtà dei fatti e ai contenuti, non a ricostruzioni che rischiano di generare confusione tra i cittadini.

Il nostro impegno, oggi come ieri, è quello di continuare a lavorare con serietà per Merì, con lo stesso spirito di servizio che ha caratterizzato questi anni di amministrazione.

Rinascita Meriese continuerà a portare avanti un progetto politico aperto, pronto ad accogliere tutte quelle forze sane della comunità che vogliono contribuire alla crescita del paese, lontano da polemiche sterili e da divisioni che non servono a nessuno.

Perché Merì ha bisogno di unità, responsabilità e visione per il futuro”.

Designato il vicesindaco e indicati nuovi candidati per “Rinascita meriese”

Nel corso della conferenza sono stati presentati tre nuovi candidati per “Rinascita meriese. Ripartiamo da qui”, che si aggiungono a quelli già ufficializzati (Vincenza Quaglieri, Mariacatena Bucca, Mariella Gugliotta, Martina Messina e Giusy D’Amico). Si tratta di Orazio Bisignani, Lorenzo Sciacca e Nunzio Di Bartola, mentre è stata designata per la carica di vicesindaco Vincenza Quaglieri.

Continua dunque il dibattito politico a Merì e cominciano a delinearsi in maniera più precisa gli schieramenti che si scontreranno in vista delle prossime elezioni.