La poesia barcellonese trionfa a Torino

Sotto l’egida della casa editrice Smasher, diretta da Giulia Carmen Fasolo, il libro “Rime dal Longano: frammenti di un passato dimenticato”, accolto con entusiasmo nel periodo natalizio dalla comunità barcellonese, ha conquistato trionfalmente anche il pubblico torinese che ha gremito l’aula magna della Residenza Universitaria Cavour, affascinato dall’esposizione delle poesie di Sebastiano Bucolo e Pietro Maiorana, lette in vernacolo dagli autori ed interpretate in italiano dalla voce coinvolgente dell’attrice Vita Respina. Il barcellonese Pasqualino Conti ha diretto l’accompagnamento musicale, affidato ai musicisti Claudio Caldarelli, Martina Masin, Tancredi Sferrazza, Franco Zupardi, Maria Angela Seardo e Giorgio Seardo Lo Presti e si è esibito nella interpretazione canora di brani iconici della tradizione siciliana coadiuvato dalla cantante mazarese Mariangela Quinci.

La simbiosi musica poesia è stata accolta con entusiasmo dagli spettatori che sono stati proiettati in un affascinante viaggio storico e musicale nella cultura contadina dei primi decenni del secolo scorso dell’hinterland barcellonese. Si tratta di in passato perduto ma il cui ricordo merita di essere condiviso alle giovani generazioni nell’ottica di una memoria affettiva e di una denuncia storica propedeutiche alla gestione emotiva del caotico presente. Per conto dei rappresentanti delle associazioni piemontesi che si ispirano alla cultura siciliana sono intervenuti Giuseppe Lo Curto, presidente dell’associazione Sikania di Settimo Torinese e Giovanni Firera, presidente dell’associazione torinese Vitaliano Brancati. Il fotografo Gianalberto Briccarello ha immortalato magistralmente i momenti cruciali da affidare ai posteri.