Continuano le aggressioni all’interno della Casa Circondariale di Barcellona, l’allarme CONSIPE

A dichiararlo è il Presidente di CON.SI.PE, Mimmo Nicotra, che pone l’attenzione sul come le ripetute aggressioni stanno pian piano depauperando il Reparto di polizia penitenziaria barcellonese.

“Non si conoscono le ragioni di una simile e deprecabile condotta – prosegue il leader del sindacato – ma oltre alla certezza che un poliziotto penitenziario sia dovuto ricorrere alle cure del vicino ospedale con una prognosi di 10 giorni per diverse lesioni è necessario che l’amministrazione valuti concretamente la necessità di un urgente incremento di personale e che per l’aggressore una sanzione proporzionata al disvalore della sua condotta. Al poliziotto penitenziario aggredito – conclude Nicotra – vanno gli auguri per una pronta e completa guarigione“.